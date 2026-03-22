Las armas secretas de Irán: la Mocro Mafia y organizaciones criminales suecas

La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero está provocando consecuencias a nivel mundial. Dado que el conflicto sigue escalando, la repercusión va a seguir creciendo. Narcodiario ya adelantó en su día algunas claves que afectan al crimen organizado, pero la situación no ha hecho má que empeorar.

La clave geoestratégica de todo el asunto es el Estrecho de Ormuz. Estados Unidos necesitará bastante tiempo para tomar su control, si es que finalmente decide ejecutar una operación terrestre en la zona. El objetivo sería permitir el paso de petroleros, cargueros y portacontenedores que exportan al mundo sus materias primas desde Irán, Kuwait, Irak, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Esa es la fuerza de Irán en este conflicto, pues ha demostrado que tiene la capacidad de obstruir la economía mundial realizando pocas acciones bélicas en ese punto por el que no sólo atravesaba, según datos de Naciones Unidas, una semana antes de iniciarse la guerra el 38 por ciento del petróleo y el 19 por ciento del gas natural licuado mundial, y a su vez también los derivados del petróleo como el 28 por ciento del GLP que se consume en el mundo. A ello se le unen al menos el 13 por ciento de los fertilizantes mundiales y otros productos químicos esenciales para la producción.

Con 39 refinerías de petróleo atacadas en nueve países en Oriente Medio, incluyendo Irán, los tiempos para volver a la normalidad de producción no están cercanos. Un caso muy evidente es el de Qatar, que sufrió esta semana un ataque en su mayor planta de gas y que le hará perder 20.000 millones de dólares al año durante al menos tres años hasta poder recuperar la capacidad de producción.

Con este panorama de escalada bélica, han sucedido otros hechos derivados del conflicto con repercusión directa en Europa. En Róterdam y en Lieja atentaron contra una sinogoga, y en Ámsterdam contra una escuela judía. Los grupos terroristas que reivindicaron los atentados fueron los Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya (El Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha).

Después de estas acciones, los vídeos de los hechos se movieron por canales de Telegram de grupos paramilitares chiítas que se encuentran en Irak –patrocinados por Irán–, ya que es un país con mayoría chiíta y controla a sus brazos armados.

Este tipo de actos financiados por Irán no son nuevos, y a tenor de esta guerra podrán ir a más. Ellos mismos amenazaron este viernes a todos los militares israelíes y estadounidenses cuando se encuentren de vacaciones en cualquier parte del mundo. Esto abre la posibilidad de que un soldado de EEUU que se encuentre de ocio en un país extranjero pueda ser asesinado allá donde esté.

Irán, en estos últimos años, ha utilizado a miembros de la Mocro Mafia y de los grupos criminales que operan en Suecia para cometer atentados y asesinatos. En España esto lo sufrió el político Alejo Vidal-Quadras, al que pretendieron asesinar a tiros el 9 de noviembre de 2023 en el centro de Madrid por apoyar a la oposición al régimen de los Ayatolás.

Quien le disparó en la cara fue Mehrez Ayari, un sicario de la Mocro Mafia que fue contratado por Sami Bekal Bounouare, un hispano-marroquí que nació en Palma Mallorca. La Audiencia Nacional que cree se encuentra en Irán en estos momentos tras haber huido a Marruecos después del atentado de Vidal Quadras. La aparición de la Mocro Mafia como 'proxy' del régimen iraní para cometer atentados en suelo europeo no es nueva.

En Países Bajos, los grupos de la Fuerza Quds de Irán, el ala militar que opera fuera del país, han estado presentes desde hace mucho y, si han querido asesinar a disidentes iraníes, han utilizado a sicarios de la Mocro Mafia. Por eso se investigó al poderoso narcotraficante Naoufal Fassih, del clan Ridoaun Taghi, que cumple condena a cadena perpetua por varios delitos, entre ellos por participar en el atentado contra el disidente iraní Mohammad Reza Kolahi Samadi en 2015 en Almere (Países Bajos).

La aparición del grupo de Taghi con las fuerzas Quds siguió vigente para los servicios secretos de Países Bajos, que directamente creían hasta su captura en 2019 en Dubái que mantenía estrechas relaciones con Hezbollah y que en cierta manera estaba protegido por los Ayatolás. Esta relación con Irán fue una de las razones por las que Emiratos Árabes Unidos lo extraditó.

Desde los atentados del 7 de octubre de Hamas, la actividad de los grupos 'proxys' de Irán en Europa aumentó, y con ello sus alianzas con el crimen organizado. Los servicios secretos suecos, de EEUU y de Israel acusan al clan Foxtrot de Suecia de perpetrar el atentado contra la embajada de Israel en Estocolmo en enero de 2024.

El capo de esa organización criminal, que trafica con todo tipo de drogas en Suecia, principalmente con cocaína, es Rawa Majid. Está sancionado por el Tesoro de EEUU por ser parte de la red del Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional de Irán. Majid es un kurdo-iraquí que vivió gran parte de su vida en Suecia y que, tras la guerra interna de su organización, se marchó al Kurdistán iraquí para seguir controlando desde allí su empresa criminal que genera decenas de millones de euros.

La policía sueca se toma en serio que las mafias formadas por personas con ascendencia iraquí o iraní comiencen a atentar contra los intereses de EEUU y de Israel en en Suecia. Así lo ha declarado recientemente el jefe de investigación de la policía del país. Y más con el atentado que se organizó a principios de mes contra la embajada de Estados Unidos en Oslo (Noruega).

Esta guerra contra Irán hará que actores del crimen organizado sean una punta de lanza para influir en la seguridad de países europeos si el régimen de los Ayatolás decide cometer atacar lugares de interés para EEUU e Israel. Lo hicieron en el pasado en España, Países Bajos, Reino Unido, y Alemania, y podrán activar a sus células durmientes que tienen vinculaciones directas con grandes grupos criminales que operan en Europa.

La Mocro Mafia y las organizaciones suecas tienen contacto directo con Irán y pueden perpetrar atentados en toda Europa. Además, cuentan con aliados en otros lugares, como en Alemania, donde hay clanes importantes con pasado iraní.

La relación del crimen organizado con las acciones terroristas están en una fina línea que el régimen iraní está dispuesto a usar para forzar que se detengan los ataques contra su país, ya que es la única forma que tendrán de actuar si se ven completamente acorralados. Hacia ahí parece caminar el escenario, en vista de que la campaña militar sigue. Habrá sicarios que dejen de trabajar para el narcotráfico, y que su trabajo sea luchar por los intereses geopolíticos de Irán.