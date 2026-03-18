Francia incauta en tres días cocaína por valor de 865 millones de euros en el puerto de Dunkerque

El mayor alijo de cocaína desde octubre de 2024, cuando el Cuerpo Nacional de Policía intervenía en Algeciras los 13.000 kilos de cocaína atribuidos a la organización del inspector jefe supuestamente corrupto, Óscar Sánchez Gil, en conexión con un gran entramado que opera entre España y Dubái, fue intervenido en los últimos días en Francia. En Dunkerque. Un puerto no muy conocido por la infiltración de los narcos (hasta ahora) pero que sí estaba en el radar policial. Tres contenedores que suman otros 13.000 kilos se convierten en la mayor intervención de polvo blanco sudamericano del presente año (y también del anterior) en tierras de Europa, si bien las autoridades del país galo no han podido relacionar los alijos, al menos por ahora, con sus propietarios.

David Amiel, ministro de Acción Pública y Cuentas, felicitó a los servicios de aduanas por las tres "incautaciones excepcionales de cocaína realizadas en el puerto de Dunkerque" los días 7, 12 y 18 de febrero, que suman más de 13 toneladas de estupefacientes.

Estas incautaciones, que incluyen 1,9 toneladas, 8,4 toneladas y 2,8 toneladas de cocaína, fueron aprehendidas a las redes criminales en menos de dos semanas. La mercancía interceptada representa un valor minorista de casi 865 millones de euros.

Tras la publicación del informe anual de aduanas francés el 19 de febrero en Bercy, estas tres incautaciones sucesivas confirman la creciente capacidad operativa y analítica de los agentes de aduanas de Francia frente al narcotráfico internacional, así como su constante compromiso en la lucha contra el crimen organizado.

Después de marcar un histórico récord en 2025, año en el que se incautaron en el país cerca de 109 toneladas de estupefacientes con un valor mayorista estimado de 2.190 millones de euros, el trabajo policial sigue avanzando en Francia. Así, si el año pasado los servicios de aduanas interceptaron una cifra récord de 31,26 toneladas de cocaína, lo que suponía un aumento del 49% con respecto a 2024, con esta triple incautación suman casi la mitad de todo lo decomisado en los doce meses precedentes.

David Amiel declaró: "Tras un 2025 marcado por la histórica incautación de más de 31 toneladas de cocaína por parte de la Aduana francesa, estas tres incautaciones a gran escala llevadas a cabo en Dunkerque sólo en el mes de febrero demuestran que los servicios y agentes de aduanas mantienen su firme compromiso en la lucha contra el narcotráfico".

Más allá de las declaraciones del ministro, hay una cuestión sobre la mesa: los narcos apuestan por puertos menos vigilados y retoman los grandes envíos en contenedores, por toneladas. Así, en Francia, han decidido operar en Dunkerque, huyendo de la vigilancia existente en Le Havre, hasta que han sido detectados. Y lo han hecho no con pequeños cargamentos, como venía siendo habitual desde el golpe policial de Algeciras citado anteriormente, sino, de nuevo, con alijos colosales valorados en cientos de millones de euros. En esta ocasión, han arriesgado mucho y han perdido.