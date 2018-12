De nuevo, la ultraderecha se resiste

Jesús Pichel Martín

Publicada el 10/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 07/12/2018 a las 21:31

Jesús Pichel Martín es socio de info Libre

Noviembre de 1975, el dictador muere dejándolo todo, según él mismo anunció en su discurso de Navidad seis años antes, y Juan Carlos I asume la Jefatura del Estado. Un año más tarde, las Cortes franquistas se autodisuelven al aprobar la Ley de Reforma Política, publicada en enero de 1977 tras su ratificación en referéndum. En junio de ese mismo año, se celebraron las primeras elecciones generales democráticas desde la Segunda República. Aquellas primeras Cortes democráticas se entendieron como constituyentes., de la reconciliación.No todo fue pacífico en aquellos años, no. El asesinato de los abogados laboralistas de CCOO de Atocha en el 77; la preparación de un golpe de Estado —la operación Galaxia— en el 78; el asalto al Congreso el 23F en el 81… (mientras ETA seguía asesinando —más de 300 muertos entre 1976 y 1982—). Lase resistía al fin de la dictadura. Mal que bien, pese a todo, se fueron superando los obstáculos y al menos durante treinta años la Constitución funcionó razonablemente bien.Noviembre de 2007, se aprueba la Ley de Memoria Histórica, promovida por el PSOE de Zapatero, para el reconocimiento de todas las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Septiembre de 2012, el—preparado desde al menos 2009 a través de consultas locales, manifestaciones, constitución de fundaciones, etc.— echa a andar. Octubre de 2017, el Gobierno aplica el artículo 155 de la Constitución española en Cataluña. Julio de 2018, el presidente Sánchez anuncia la. Visibilización de la reconciliación.Y de nuevo la ultraderecha y el franquismo más beligerante oponen resistencias: VOX entrará en el Parlamento andaluz con un—al que el PP y C´s no hacen ascos— no lejano al nacionalcatolicismo de la dictadura.Esperemos que, mal que bien y pese a todo, de nuevo se vayan superando los. La necesaria reforma de la Constitución, además de evidente, cada vez es más urgente.