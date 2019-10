Ni un fracaso ni una gran victoria

Ximo Estal Lizondo

Publicada el 26/10/2019 a las 06:00 Actualizada el 25/10/2019 a las 20:09

_____________



Ximo Estal Lizondo es socio de info Libre

En periodo preelectoral y electoral nuestros dirigentes políticos en su discursos realizan y dan opiniones que en un periodo sin la búsqueda desesperada del voto, no solo no las realizarían, sino que actuarían también de una maneraEs triste ver cómo importa más el voto, que racionalizar y ver que todo no es un fracaso, ni mucho menos una gran victoria. Mire, señor Sánchez y miembros dirigentes del PSOE, con todos mis respetos, no se puede considerar como una gran victoria lay con ello el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, cuando en el mismo mausoleo todavía existe la tumba de Jose Antonio Primo de Rivera, otro golpista. Cuando dentro de ella se encuentranque fueron asesinados, tratados como esclavos y que están en una fosa común, sin poder ser indentificados y sin poder ser enterrrados dignamente, como se hizo con su verdugo.No se puede hablar de gran victoria cuando todavía se permite, después de una ley de Memoria Histórica aprobada hace mas de 10 años, que se mantengan en la toponimia, con el beneplácito gubernamental,y algunos de ellos genocidas. No se puede hablar de gran victoria, cuando todavía se permiten honores a quienes asesinaron sin piedad a personas cuyo único delito fue defender la democracia y la libertad.No se puede hablar de gran victoria cuando todavíaque fomentan la dictadura y el golpe de estado del 36. No se puede hablar de gran victoria cuando todavía existen miles de personas que se encuentran en fosas en las cunetas y cementerios y a quienes solo las asociaciones por la memoria intentan dar una sepultura digna. No se puede hablar de gran victoria cuando todavía no se han anulado las sentencias de miles de juicios, ilegales, sumarísimos y faltos de democracia a las que fueron sometidos por la dictadura franquista los que lucharon por la democracia y sus valores. No se puede hablar de gran victoria cuando todavía se mantienen honores, en forma de medallas y se felicita a torturadores durante el franquismo, todavía vivos. No se puede hablar de gran victoria cuando no se condena aunque sea a titulo póstumo a todos aquellos que denigraron, humillaron y mataron a los que defendieron la legalidad vigente.Sí señores del PSOE, señor Sánchez, sacar del mausoleo al dictador Franco, es un éxito y algo que se debería haber hecho mucho antes, pero no es una gran victoria, es un paso más en el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica., puesto que cada paso que se de es. Por eso, no piensen en los votos y no vendan humo.en todos los lugares y en todo lo que ella implica, solo así existirá concordia y solo así será una gran victoria de la democracia, mientras tanto solo será un paso mas en el cumplimiento de lo que un dirigente democrático debe hacer. Queda mucho por hacer y nuestra democracia lo necesita: cumplimiento de la ley de Memoria Histórica ya y de manera total, esa debe ser la