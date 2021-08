El gran problema de la "democracia"

Publicada el 01/08/2021 a las 06:00

La democracia es una palabra que casi siempre reúne defectos en su aplicación, y pasa en muchos países, pero en España hay que usarla entre comillas porque tiene un problema esencial para su implantación efectiva. Se puede recordar la famosa frase de Franco que dejaba el país “atado y bien atado” y era una gran verdad porque la gente de su Movimiento Nacional quedaba implantada en todas las instituciones del país para defender su modo de dirigirlo. Y dentro de esas instituciones, la más importante, la judicatura.

Durante el franquismo, toda esa institución, con abogados, jueces, notarios, etc. estaba compuesta, como todas, por gente afín a sus métodos directorales. Pero era lógico en una dictadura. Pero al derivar a la muerte del militar, en una Transición algo fallida, nadie quiso eliminar a esas personas de un nuevo modo de dirigir el país, que llamaron democracia. Pero el partido que heredaba de aquel Movimiento, en principio, UCD, en donde luego se recaló en AP, después PP y ahora PPVOX, fueron manteniendo la misma estructura, de modo que los que ahora ya no están es por haber fallecido, pero no por haber actuado sobre aquello. Y hoy son los mismos o sus descendientes ideológicos, los que mantienen una postura totalmente ligada al PP, por lo cual Casado nunca aceptará la eliminación de algún amiguete de ese llamado CGPJ tan debatido ahora. El PSOE de Felipe tampoco se atrevió a depurar a personas totalmente ligadas al franquismo por las amenazas veladas de un militarismo que no hacia fácil cualquier cambio.

Y ese es el gran problema de nuestra llamada “democracia”, que es la que nos distancia de las más verdaderas, como Gran Bretaña, Francia, Alemania, etc. Una judicatura más que sospechosa de su acercamiento al PP y ahora también a Vox. Lo vemos en sentencias blanditas hacia procesos de corrupción, que no es solo robar dinero de la caja, sino valerse de los votos para hacer acciones que incumplen la Constitución que tanto dicen amar, para su propio beneficio. Obviamente con el aplauso de aquellos que están dentro de su mismo club ideario. Mientras ese problema subsista es imposible que tengamos una plena democracia, cosa que demostró muy bien Rajoy en sus años de mandato, judicializando la política, que fue lo único que hizo, pero muy positivo para su partido. Aunque, siempre hay algún juez con principios que lo pueda estropear. Por eso Casado nunca comete ese fallo entre los muchos que tiene, no renovando la judicatura. La sentencia de Kitchen, con confesiones tan claras y con mucha credibilidad, será el punto que todos esperamos para ver si se juzga de forma neutral. De no ser así, comprobaremos lo que dijo hace meses un abogado, que para arreglar el problema de la judicatura en este país y que no esté ligada de parte, se tardarán 25 años.

César Moya Villasante es socio de infoLibre