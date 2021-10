La falaz convención del PP

Publicada el 13/10/2021 a las 06:00

Tras una semana de convención del PP, se ha observado cómo este partido de derechas, que pretende ser la alternativa al gobierno de izquierdas que tanto insulta y menosprecia, desde el minuto uno que salió elegido y refrendado en las urnas, se ha derechizado más todavía y se ha convertido en un partido que vive y se sustenta con argumentos del siglo XX e incluso de siglos anteriores. Es más, algunos de sus dirigentes se han quedado en el Medievo. Es triste observar cómo cada día de la convención, en vez de salir propuestas que mejorasen el diálogo, que hiciesen decrecer la tensión y el odio y con ello se lanzaran propuestas de mejoras, para ese pueblo que él quiere utilizar, ha sacado propuestas ridículas y ha asentado sus discursos en argumentos falaces y llenos de hipocresía y lo peor en algunos momentos cargados de aptitudes dictatoriales. Se ha menospreciado la libertad de votar. Al feminismo. Se pretende eliminar derechos conseguidos: como la eutanasia, la educación, las leyes LGTB, la memoria histórica, la independencia de la justicia. Y para ello se han apoyado en dirigentes imputados, corruptos y carentes de racionalidad, o peor, que basan sus argumentos en propuestas “fascistas” e irracionales. En los 7 días se ha demostrado que el PP, en su afán por ganar Moncloa, se alía con el demonio y se acerca cada vez más a la ulraderecha de Vox y de sus amigos internacionales. Habla de centroderecha y se escuda en argumentaciones ultras y en argumentaciones trumpistas.



Triste es observar cómo el PP pone como ejemplo a dirigentes políticos imputados y condenados por corrupción. Y lo peor es cómo se apoyan y dan fuerza a dirigentes que no tienen ningún aprecio a la democracia, puesto que son capaces de comprar votos y a personas con tal de mantener un poder que no merecen y las urnas no le dieron y solo consiguieron pactando con la ultraderecha. Es triste ver a Casado argumentar que el pueblo necesita del PP para ser libre y para mejorar cuando en los gobiernos que manda se privatiza, se recortan libertades y aumenta la corrupción. Es triste observar cómo el PP se apoya en políticos que se creen superiores, dioses de la política y que solo ellos tienen la verdad y por ello no deben pedir perdón de nada y a nadie. Es triste observar, a diferencia de otros países, cómo el PP se apoya en la ultraderecha y blanquea sus argumentaciones e incluso los apoya solo con el fin de gobernar y lo peor cómo pretende ser como ellos. Es triste observar que el PP de esta convención es más conservador, más nacionalcatolicista y cómo menosprecia a todo aquel que no comulga con sus intereses ideológicos.



El PP tras su convención debería reflexionar y recular en muchas de sus conclusiones y debería mirar bien quién tiene a su lado, tanto a nivel de medios informativos, como tertulianos e incluso agentes económicos, puesto que si el verdadero PP es el de la convención, la democracia está en peligro y no por el separatismo, ni Bildu, ni por el Gobierno socialcomunista que ellos critican, sino por sus actitudes antidemocráticas y fascistas, que se esconden en sus conclusiones y su querer volver al siglo XX o peor, al Medievo, donde ellos se encuentran tan felices, y los que le apoyan quieren utilizarlo.



No creo que Aznar, Vargas Llosa, Sarkozy, Fraga, Camps sean buenos ejemplos y no creo que Madrid, Murcia y Valencia hayan sido ejemplos de honestidad política. Por eso la convención del PP es y ha sido una convención hipócrita, falaz y más propia de un circo que una convención política y con propuestas sociales y económicas. ¿Qué hubiese pasado si en vez de un gobierno de izquierdas hubiese gobernado este PP de Casado, durante la pandemia, las diferentes danas, el problema de la gran nevada y ahora la erupción volcánica? ¿ Tendríamos ayudas, Ertes, acuerdos salariales, pensiones, etc? La respuesta es no. Tendríamos privatizaciones, más miseria y desigualdad y lo peor, los que más tienen serían aún más ricos. Y no son falacias, son las conclusiones que se sacan de las argumentaciones que los dirigentes políticos del PP han ido haciendo en los 7 días de sus convención falaz e hipócrita.

Ximo Estal Lizondo es socio de infoLibre