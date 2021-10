Pepa Bueno: "Necesitamos lectores que paguen por el periodismo de calidad"

Publicada el 17/10/2021 a las 06:00

El nombramiento de Pepa Bueno (Badajoz, 1964) como nueva directora de El País ha sido una de las noticias más importantes de los últimos tiempos en el panorama mediático. Su designación contó con el apoyo de la redacción del diario, que abre una nueva etapa de su mano. Tras varios períodos en los que muchos lectores vieron extraños giros ideológicos y editoriales, El País se enfrenta a una redefinición de su modelo en mitad de un entorno marcado por decisivos cambios tecnológicos y de crisis generalizada del sector de la prensa.Y al reto de mantener un liderazgo que su nueva responsable quiere que siga siendo global.

El País en su nueva etapa

"Mi principal objetivo como directora de El País es seguir apostando por la información de calidad y ofrecerla como ahora nos demanda la sociedad digital. Eso significa estar en el terreno, tener periodistas de El País allí donde ocurren acontecimientos relevantes: en Afganistán, en África, en Latinoamérica, en una sesión del Banco Central Europeo en Frankfurt o en una protesta ciudadana en Murcia contra el deterioro del Mar Menor. Reforzar El País como líder de la prensa mundial en español es apostar por la investigación (como los Papeles de Pandora que acabamos de publicar) y estar muy pegados a la piel de los problemas concretos que tienen, en su día a día, nuestros lectores".

La madre de todas las independencias

"La subsistencia económica es muy importante para un medio de comunicación porque es la madre de todas las independencias. Eso lo sabemos muy bien las mujeres. Los periódicos necesitamos lectores que paguen por el periodismo de calidad. Nos dirigimos a sociedades muy adultas, que llevan mucho tiempo en Internet disponiendo de datos, cifras, imágenes... Eso lo tienes encendiendo el teléfono móvil, pero eso no es información. La información exige un protocolo, un procedimiento que solo sabemos aplicar los periodistas, para convertir ese caudal de datos, cifras e imágenes en información relevante, que te ayude a entender el mundo. Cuanto mejor hagamos esa tarea, la de ser útiles a la sociedad a la que nos dirigimos, más garantizada tendremos nuestra sostenibilidad económica".

Un periódico independiente y progresista

"Las garantías de que la información que damos en El País es independiente del poder económico o del poder político está en nuestras páginas. La ventaja que tiene nuestro trabajo es que se lee y se ve públicamente, como a mí me gusta repetir. Nos dirigimos a lectores adultos que saben distinguir entre la información y la propaganda. La propaganda es gratis. Nadie paga por la propaganda. Si queremos tener muchos lectores, tenemos que hacer información independiente y la garantía está en nuestras páginas. Se lee, se ve".

La política de trincheras

"Los medios de comunicación tienen que huir de las trincheras. Si los políticos se instalan dentro de una trinchera, nosotros tenemos la obligación de contarlo, claro, pero no de meternos dentro de esa trinchera. El periodismo tiene que estar observando y contando lo que ocurre. Eso no quiere decir quedarse a mitad de camino entre una trinchera y otra y describirlas como si fueran fenómenos meteorológicos. Tenemos la obligación de verificar las noticias y de desmontar las mentiras. Tenemos la obligación de buscar la verdad y, con esa verdad, acudir a nuestros lectores sin caer ni en el insulto, ni en el trazo grueso ni, por supuesto, caernos dentro de una trinchera".

Pablo Casado, entre dos ríos

"Pablo Casado está pescando en dos ríos. Está pescando en el río de Ciudadanos y pescando en el río de los votantes de Vox. Es un equilibrio dificilísimo. El riesgo que corre Casado es que, cuando pesca entre los electores de Vox, acabe naturalizando y legitimando posiciones y discursos del partido ultra, que nos devuelven al pasado y que colocan a este país frente a debates que habíamos superado por consenso. En Europa hemos visto distintos modelos de los partidos conservadores tradicionales en su relación con las formaciones que les han nacido por la extrema derecha. La CDU alemana lo ha tenido clarísimo. Puso pie en pared y no admitió ninguna relación. Ninguna concesión al discurso de los ultras. Casado está nadando entre esos dos ríos y el riesgo que corre es pasarse de frenada para pescar en el de los votantes de Vox".

Pedro Sánchez y el proyecto socialdemócrata

"El reto principal del PSOE es demostrar que la socialdemocracia tiene un proyecto. Un proyecto que sirva para resolver los problemas del siglo XXI y que, además, cuando gobierna, puede ejecutarlo, puede cumplir ese proyecto. Vive un momento dulce para conseguirlo, porque los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, como el G-20, a raíz de la crisis pandémica, están adoptando posiciones prácticamente socialdemócratas, keynesianas, de redistribución de la riqueza, de fortaleza de los servicios públicos, de más presencia del Estado en la vida económica de los países. Se acaba de conceder un Premio Nobel de Economía a un científico social que acreditó que subir el salario mínimo interprofesional no destruye, necesariamente, empleo. La socialdemocracia lleva varios años preguntándose por sí misma y tratando de encontrar su lugar en el mundo, y ahora cuenta con un marco internacional favorable".

La ultraderecha, un peligro para la democracia

"Todas las situaciones de crisis que provocan miedo, que provocan incertidumbre, hacen crecer a este tipo de formaciones, que niegan la complejidad del mundo y que buscan un enemigo al que culpar de todos los males. Es algo que no ocurre solo en España, pero que aquí, evidentemente, ha florecido con Vox. El riesgo que tienen estas formaciones, primero, es que rompen consensos, que son imprescindibles en la democracia. En segundo lugar, dan aliento a movimientos que se alejan de la racionalidad. En Italia lo estamos viendo, en forma de alianza entre la extrema derecha y los antivacunas. Es un peligro para la democracia, a mi juicio, el crecimiento de este tipo de partidos".

La unidad de una izquierda fragmentada

"Parece que la vicepresidenta Yolanda Díaz está intentando armar, a la izquierda del PSOE, una única candidatura para las próximas elecciones generales. España lleva desde el 2014 viviendo una fragmentación política convulsa. Y si algo hemos aprendido en este tiempo es que la división paga un alto precio electoral. La derecha lo ha entendido bien siempre y, de hecho, ahora está reagrupada en dos formaciones políticas. Aquí, la incógnita es si todos los partidos que están a la izquierda del PSOE van a ser capaces de salir de esas burbujas en las que cada uno está cargado de sus propias razones y es capaz de aliarse para formar una única candidatura. Eso va a ser muy determinante electoralmente: si se enfrentan a la derecha dos formaciones y, a la izquierda, tres o más, incluso, por territorios; o si hay dos y dos en cada segmento ideológico. Está por ver".

La España de las autonomías

"La España de las autonomías es, a mi juicio, la historia de un éxito, pero de un éxito sin completar. Parece un Estado federal, pero no somos un Estado federal. En este momento, a mí me parece que hay movimientos muy interesantes de presidentes autonómicos de distintos partidos que están tratando de hacer valer su posición para buscar una estructura más justa a la hora del reparto de los recursos de los fondos económicos, incluso de los organismos del Estado, del peso del Estado en cada comunidad autónoma. De ese movimiento debería salir una propuesta seria de terminar de definir el modelo autonómico español hacia un modelo más federalizante. Y, además, será el marco para enfrentar, al final, el conflicto catalán, que ahora mismo está en un período de diálogo. Los independentistas no van a desaparecer. No va a ser fácil ni rápido".

El PP empieza a salir del bloqueo

"Después de tanto tiempo de bloqueo, es una buena noticia. No se puede recibir de otra manera el anuncio de que por fin hay acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas. Es una buena noticia. Pero es increíble que el Partido Popular siga bloqueando la renovación de la cúpula judicial, del CGPJ, que es el que lleva más tiempo caducado y que, además, es fundamental para el funcionamiento de la justicia en nuestro país. Se ha desbloqueado tan rápidamente y ha habido un acuerdo tan rápido que induce a pensar que hay negociaciones discretas que permitan, en el futuro, desbloquear, también, el CGPJ. Creo que nos falta información todavía y que deben ser muy transparentes los dos partidos mayoritarios. Que la necesidad de desbloqueo no se traduzca en un reparto 'tuya-mía, tuya-mía', como se había hecho históricamente y como todos ellos han criticado hasta ahora".