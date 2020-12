Colau apuesta por un pacto de izquierdas tras el 14F: "La fórmula del Govern está agotada"

Publicada el 23/12/2020 a las 11:07 Actualizada el 23/12/2020 a las 11:24

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido que tras las elecciones catalanes, previstas para el 14 de febrero, Cataluña necesita un pacto de izquierdas, porque considera que "la fórmula del Govern está agotada, no da más de sí".

"Tenemos un bloqueo importante, con discrepancias permanentes. Necesitamos reimpulsar Cataluña en la época del postprocés", ha asegurado la alcaldesa en una entrevista este miércoles en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, y ha añadido que la vía unilateral está agotada, no ha conseguido resultados y no tiene apoyo social.

Ha destacado que "hace falta una nueva agenda, más pragmática y realista", y ha criticado que el Govern ha dejado temas pendientes y tiene límites, y considera que la Generalitat está paralizada a la hora de llevar a cabo políticas públicas.

Colau ha descartado cruzar la plaza Sant Jaume para presentarse a las elecciones catalanas y, preguntada por si le gustaría seguir un tercer mandato en el Ayuntamiento, ha dicho que está centrada en la pandemia: "Ni lo he pensado, pero no lo he descartado".

Ha apostado por la candidata de los comunes a la Generalitat, Jéssica Albiach, que cree que tiene un tipo de liderazgo menos épico y más pragmático, capaz de hacer acuerdos: "Necesitamos que los acuerdos se vuelvan sexys, la política del diálogo y del acuerdo, y que esté mal visto no hacer acuerdos".

Indultos y amnistía

Sobre el rechazo de la Fiscalía a los indultos de los presos independentistas, Colau ha sostenido que esta es la reacción de Fiscalía porque ve que el Gobierno está haciendo avanzar esta vía, y ha apostado tanto por el indulto como por la reforma de la sedición en el Código Penal, para que "salgan los presos lo antes posible".

Ha afirmado que la propuesta para la amnistía que presentarán los independentistas en el Congreso no tiene posibilidades de avanzar, ha añadido que la podrán presentar "de manera simbólica" y ellos no están en contra, pero ha apostado por vías que puedan prosperar.

"No entendemos por qué no quieren avanzar por las vías que avanzan mejor. Es una cuestión urgente que salgan de prisión. Más allá del discurso, tenemos que conseguir resultados concretos", ha destacado Colau, que ha sostenido que si Unidas Podemos no estuviese en el Gobierno esto no sería posible.

Medidas covid

Preguntada por las medidas de la Generalitat contra la pandemia y cómo han afectado a la restauración, Colau ha indicado que no quiere entrar en polémicas sobre las restricciones, pero ha reclamado a la Generalitat "un plan de ayudas reales para el sector".

Para Colau, el Govern tiene margen económico para dar más ayudas, porque ha recibido Fondos Covid del Gobierno y tiene capacidad de endeudamiento: "Si se anuncian más cierres, la Generalitat debe hacer un plan de choque. Eso es lo que se echa en falta, que Aragonès no plantee un plan concreto".

Presupuestos del Ayuntamiento

La alcaldesa ha celebrado que el Ayuntamiento vaya a aprobar unos Presupuestos con el apoyo de ERC y ha apuntado que serán bienvenidos otros grupos políticos, entre los que no está JxCat, que votará en contra, y Colau lo ha achacado a que están en "campaña electoral" y ha dicho que es legítimo.

Sobre el disparo de un agente de la Guardia Urbana a un hombre sin techo hace unas semanas, la alcaldesa ha concretado que está en manos de la justicia y que el cuerpo municipal está haciendo una revisión de los protocolos, y ha celebrado que el hombre, que estuvo herido crítico, se está recuperando en el hospital.

Ha celebrado que el Gobierno central haya aprobado un decreto para parar los desahucios, aunque ha dicho que llega tarde; ha explicado que siempre ha hablado con todos los consellers de Interior de la Generalitat al respecto y ha criticado que haya jueces que, "incomprensiblemente, saben que hay vulnerabilidad, y piden que se utilice la máxima fuerza" en los desahucios.

Colau ha lamentado que haya algunos jueces con una visión fría y desconectada de la realidad, en sus palabras, y ha sostenido que, mientras no se cambie la ley, debe hacerse una revisión de los protocolos de actuación, para que haya más mediación y no se saque a nadie por la fuerza de su casa: "Las administraciones deben hacer un protocolo para buscar alternativas".