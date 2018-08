La 'ambición rubia' cumple 60 años: Madonna en cinco canciones

Publicada el 16/08/2018 a las 13:39 Actualizada el 16/08/2018 a las 14:04

LIKE A VIRGIN (1984)



LIKE A PRAYER (1989)

La Reina del Pop cumple 60 años y lo hace en plena forma. Considerada como la solista femenina más exitosa de la historia por la revista Billboard, se espera para antes de final de año el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio con influencias de la cultura portuguesa vino al mundo un 16 de agosto de 1958 en Bay City, en Michigan, según informa Europa Press. Huérfana de madre desde los cinco años, esta pérdida marcará a la cantante durante toda su vida. Con sólo 19 años, decidió irse a Nueva York a labrarse una carrera artística. Después de estar trabajando como camarera, empezó como bailarina para otros artistas.que junto con su siguiente sencillo, Burning Up, se convirtieron rápidamente en éxitos en la radio estadounidense. El triunfo internacional vendría con su siguiente canción, Holiday. Fue en ese momento cuando empezó a gestarse la Ambición Rubia.En, que fue un auténtico escándalo y el primero de muchos que luego vendrían con otros lanzamientos como sus singles La Isla Bonita, Like a Prayer o Ray of Light, o el lanzamiento de su álbum Erótica.Cuatro décadas en el candelero,. Hablar de Madonna es nombrar a uno de los iconos pop de la cultura más contemporánea. Creadora del concepto de reinvención, icono gay, símbolo de la moda y auténtica diva transgresora.Para la ocasión seleccionamos. No están todas las que son, pero sí todas las que están.Tras el exitazo de Holiday, llegaría el reto de conseguir más triunfos con su segundo disco. Like a Virgin y su single homónimo fue el encumbramiento de Madonna como. Like a Virgin fue lo que definió a la artista icono pop cultural y como fuente de escándalos.

Tras un año de ausencia, Madonna volvió con otro clásico bajo el brazo. Con influencias del gospel, el vídeo tiene un alto contenido religioso que la Iglesia Católica vio como una provocación. La revista Rolling Stone la catalogó como una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.



FROZEN (1998)



HUNG UP (2005)



MILES AWAY (2009)

Frozen podría considerarse la canción más madura de Madonna. Lanzado como primer sencillo de. Frozen habla del amor que tiene la cantante a alguien que tiene un caparazón en el corazón, que parece estar congelado.Music parecía ser el último gran éxito de la Reina del Pop. En una época dominada por Britney Spears, Jennifer Lopez o Shakira;que consiguió que American Life quede en el olvido. Hung Up fue un ejemplo más de la eficacia de la reivención en la Ambición Rubia, tomando prestada la sintonía del Gimme, Gimme, Gimme de, trajo a la vida de nuevo a los 80.La última etapa de la Ambición Rubia es, quizás, en la que empieza a notarse el desgaste de la edad, al no aceptar la diva el paso del tiempo del todo. Con irregulares álbumes como Hard Candy y MDNA,Sin embargo, su mejor canción de esta última época es Miles Away, que hablar sobre cómo algunos amores funcionan mejor en la distancia. Fue la última canción que le dedicó la cantante a Guy Ritchie, ya que se divorciaron.