Antònia Vicens, Premio Nacional de Poesía

Publicada el 17/10/2018 a las 18:29 Actualizada el 17/10/2018 a las 19:30

(Santanyí, Mallorca, 1941) ha sido galardonada con el Premio Nacional de Poesía en su edición de 2018. El jurado del galardón, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 20.000 euros, ha señalado su obra Tots els cavalls (LaBreu Edicions) por su "vocación poética que contempla toda una vida a través del tamiz de una expresión seca, dura, inquieta y fulgurante". Es la primera vez en diez años que el Gobierno, después de Casa de misericordia, de Joan Margarit, publicado también en castellano. En 2013, el jurado premió a Manuel Álvarez Torneiro por Os ángulos da brasa, escrito en gallego.La escritora, una, ha recibido por su trabajo premios como el Sant Jordi, el Ciutat de Palma, el Constantí Llombart o el Ramon Llull. Además ha recibido la Creu de Sant Jordi y el Premi de Cultura de la Generalitat de Catalunya por su trayectoria, que incluye títulos como los poemarios(2009), Sota el paraigua el crit (2013) y Fred als ulls (2015). Junto a su obra poética, ha publicado novelas somo La Santa, Terra seca, Febre alta o Lluny del tren.Después de recibir la noticia, la autora se ha pronunciado sobre el conflicto catalán, solicitando que "dejen en libertad a los presos políticos", al entender que es "una vergüenza que ocurra esto en democracia", como recoge Europa Press. "Tienen que estar en la calle", ha defendido. "Haría mal si me meto en casa al recibir el premio y no decir nada sobre esto". Vicens ha descartado rechazar el galardón: "No, porque tengo esperanza de quey España terminará respetando la decisión de voto de los catalanes"., no solamente por los catalanes que aman la cultura y la historia de Cataluña, sino para todas las personas que aman la libertad de expresión. Estoy a favor de ellos y para mí escribir siempre ha sido libertad: que todavía haya barreras para las palabras y las expresiones me parece fatal", ha añadido.El jurado ha estado presidido por Olvido García Valdés, directora general del Libro y Fomento de la Lectura y como vicepresidenta Begoña Cerro Prada, subdirectora general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. Como vocales han estado presentes: a propuesta de la Real Academia Gallega/Real Academia Galega, Darío Xohán Cabana Yanes; por la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia, María Lourdes Otaegi Imaz; por el Instituto de Estudios Catalanes/Institut d’Estudis Catalans, María del Vinyet Panyella Balcells; por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), María Ángeles Pérez López; por la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE), Guadalupe Grande Aguirre; por la Asociación Española de Críticos Literarios, Juana Castro Muñoz; por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Pilar Bello González; por el Centro de Estudios de Género de la UNED, Ana Isabel Zamorano Rueda. A propuesta del Ministro de Cultura y Deporte, Álvaro Valverde Berrocoso y los dos últimos autores galardonados: Julio Martínez Mesanza (2017) y Ángeles Mora Fragoso (2016).