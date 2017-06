Los puertos, abocados a más paros al rechazar la patronal la propuesta sindical

Reivindicaciones "ilegales"

Los puertos están abocados a lasconvocadas para la próxima semana, toda vez que la patronal Anesco rechazó este viernes la última propuesta planteada por los sindicatos para negociar el nuevo convenio del sector, al considerarmuchos de sus puntos.Las empresas de estibaen la asamblea extraordinaria que celebraron en la tarde de este viernes, que tenía el análisis de la propuesta sindical como único punto del orden del día.La votación no se produjo dado que Anesco encargó al despacho Garrigues un informe jurídico sobre el planteamiento de los sindicatos que "advierte de que algunos de sus puntos puede llevar a las empresas a" y a afrontar las consiguientes multas.A pesar de ello, y dada su "firme voluntad de alcanzar a la mayor brevedad posible un acuerdo" que ponga fin a un conflicto que ya se extiende, la asamblea de Anesco definió unaque remitirán el próximo martes a los sindicatos del sector (Coordinadora de Trabajadores del Mar, UGT, CCOO, CIG y CGT).En paralelo, Anesco volvió a "llamar a la responsabilidad" a estas organizaciones "para quey permitan un nuevo marco razonable de diálogo", según informó la organización.No obstante, toda vez que los sindicatos habían condicionado la continuidad de los paros a que la patronal aceptara su propuesta, su rechazo aboca a los puertos a unaEl calendario ya convocado prevé paros parciales para el lunes 19 de junio, el miércoles 21 y el viernes 23. Estas huelgas sucederán a la de 48 horas de esta semana y a los tres días de paros parciales de la anterior. Convocatorias que, según el Ministerio de Fomento, ya han supuestoEl calendario de movilizaciones de los sindicatos de estibadores tiene además programadosPor el momento, Anesco, en virtud del informe encargado a Garrigues, concluye que no puede aceptar la propuesta de los estibadores deque ya se han comprometido a aceptary además entren en los nuevos centros portuarios de empleo, las ETT en las que se convertirán las SAGEP, las firmas de las que ahora dependen.Según el informe de la patronal, "no es legal aceptar bajar un 5% el salario sólo en determinadas empresas porque". Además, dado que el salario de los trabajadores constituye el 60% del coste de la estiba, una acuerdo de varias empresas para bajarlo iríaDe igual forma, el análisis de Garrigues señala como contrario a la competencia la propuesta sindical de constituir un(a través de los Centros Portuarios de Empleo y las SAGEP)que gestione el acceso de nuevos trabajadores al sector y que sean sólo ellos quienes se atribuyan laFuentes empresariales indicaron que, con su propuesta, los sindicatos pretenden incluir en el nuevo convenio colectivo los planteamientos que no lograron que se incluyeran en lapara reformar el sector con el fin de liberalizarlo y que cumpla con las demandas de la UE.En este sentido, Anesco recuerda que asumir sus propuestas podría llevar a sus empresas a afrontary a sus directivos multas de hasta 60.000 euros.