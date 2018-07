La Inspección de Trabajo hará visitas nocturnas, en fin de semana y festivos para frenar el empleo irregular

Publicada el 16/07/2018 a las 09:58 Actualizada el 16/07/2018 a las 11:52

Revisión del cuadro de infracciones y sanciones

Diez grandes medidas contra el fraude

Planes de choque

15 horas al día, 6 días a la semana, 800€ al mes. Vuelta al siglo XIX a velocidad digital



La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará) para evitar que prolifere el trabajo no declarado, según se recoge en el borrador del Plan Director 2018-2020.Para llevar a cabo estas visitas, los funcionarios de la Inspección de Trabajodel Estado, según el borrador del Plan al que ha tenido acceso Europa Press.También continuarán los refuerzos temporales de lapara incrementar las actuaciones de inspección durante lacon el objetivo asegurar que la mano de obra empleadaestablecidas por la norma vigente.Respecto a los falsos autónomos , el Gobierno quiere que los inspectores incidan en su control, tanto desde el punto de vista de lacomo en lo que respecta al. Además, desarrollará campañas de inspección focalizadas a los sectores más afectados por este fenómeno.El Gobierno pretende poneren el marco del Plan Director contra la Explotación Laboral 2018-2020, uy otroen la contratación a tiempo parcial.El diseño y ejecución de estos dos planes tiene "muy en cuenta" planes similares que, como el puesto realizado por el Gobierno de las Islas Baleares.No obstante, estas no serán las dos únicas iniciativas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez llevará a cabo para, puesto que dentro de este Plan Director se incluyen medidas tanto inmediatas como a medio plazo.El objetivo del Gobierno, según el borrador del Plan, esy utilizar las medidas sancionadoras y correctivas legalmente previstas para disuadir estos comportamientos en las empresas.Además, el Plan pretende que las reformas de la legislación laboral sustantiva que deriven del diálogo político y del diálogo social estén acompañadas también de unay sanciones de orden social, particularmente de las sanciones.Esta revisión se hará con carácter general, peroen determinados ámbitos. Según el borrador, es "necesario reforzar las sanciones asociadas a la contratación temporal abusiva, no tanto con un carácter punitivo, sino con la finalidad de garantizar su".Así, se apuesta por un modelo que establezca unde la sanción yy porque se siga fomentando la conversión de los contratos temporales en indefinidos.En general, el Gobierno cree que debe ponerse fin a la situación actual en la que lasy solo dan lugar, en la mayoría de los casos, a la conversión de contratos temporales en indefinidos, porque ello "puede conducir a prácticas fraudulentas en determinadas empresas en materia de contratación temporal y desincentivar la realización de contratos indefinidos iniciales para cubrir necesidades permanentes de las empresas".El Plan Director se articula entorno aque velan pory el fraude en la utilización de los contratos temporales, contra los abusos en la contratación a tiempo parcial,o por corregir los incumplimientos en materia salarial y los derivados de la externalización de actividades.También apuesta porsobre todo la, por impulsar acciones contra la vulneración de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, por reforzar la lucha contra la economía irregular o por afrontar las nuevas modalidades de prestación del trabajo en el ámbito digital.El plan también recoge medidas para regularizar la situación de los trabajadores que se encuentren bajo la figura del "", para reforzar las actuaciones para reducir la siniestralidad laboral y para garantizar lospara luchar contra la explotación laboral.Para hacer todo esto posible, el Ejecutivo reforzará los medios humanos y materiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Así, considera que es evidentemediante la realización depara este año y los dos próximos (2019-2020) que superen "notablemente" las realizadas hasta ahora que "apenas han servido para cubrir la tasa de reposición".Por ello, el Ejecutivo incluirá unde Inspectores y Subinspectores que se situaráde la tasa de reposición con el objetivo de permitir un incremento "neto y sostenido" de efectivos.Asimismo, pondrá en marcha el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, constituirá el Consejo Rector del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Socialy el Consejo General "inmediatamente después".El Gobierno pretende realizar uny evaluación del plany de la Comisión Permanente del Consejo General del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.Además, se realizará un seguimiento del plan en enero de 2019, con particular atención a los resultados de los planes de choque contra lay la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial; en julio de 2019 y en enero de 2020.El Gobierno pretende aprobar "de manera inmediata" tanto el plan de choque contra el fraude en lay a tiempo parcial en colaboración con las comunidades autónomas para actuar contra el fraude implantado tanto en estas dos contrataciones.El objetivo en general de estos dos planes es el de afrontar y regularizar el fraude en estas dos materias y el deen aquellos que promueven estos tipos de fraude que producen precarización y posibles situaciones de "explotación laboral". Además, supondrán un reforzamiento sustancial de lasde este año.