“Vestas no se vende”: miles de leoneses apoyan en la calle a la plantilla de la multinacional a 12 horas del ERE

Publicada el 06/09/2018 a las 21:00 Actualizada el 06/09/2018 a las 21:23

Alternativas

Miles de personas han salido a la calle en León para apoyar a los 360 trabajadores de la fábrica de aerogeneradores que la multinacional danesa Vestas quiere cerrar en Villadangos de Páramo. Tras una pancarta, En defensa de la industria y los puestos de trabajo, no al cierre, y convocados por los tres sindicatos presentes en el comité de empresa, CCOO, UGT y CGT, los leoneses no sólo exigen la continuidad de la factoría de Vestas, sino que también protestan por“El sentido de la manifestación es concienciar a la ciudadanía de que, cuando una fábrica se cierra, muere parte de una ciudad y de una provincia”, ha declarado a los periodistas el presidente del comité de empresa, Juan Francisco Cabezas.gritaban los 5.000 leoneses, según calcula la Policía Local, que han recorrido el centro de la ciudad este jueves. A la manifestación se han unido incluso, ambos del PP. También ha acudido desde Madrid el secretario general de CCOO,. “No podemos admitir que una multinacional que recibió recursos públicos se marche sin ningún ejercicio de responsabilidad”, ha advertido, no sin antes recordar los “beneficios millonarios” que ha obtenido.La compañía danesa recibió, procedentes de la UE y gestionadas a través del Gobierno y la Junta de Castilla y León, por importe de. En el último semestre, Vestas ha anunciado unos beneficios de 286 millones de euros . Sin embargo, parece determinada a continuar adelante con el cierre de la factoría leonesa y a trasladar su producción a China, India, Argentina y Brasil. En julio(Barcelona), despidiendo a sus 44 trabajadores. Aún mantiene otras dos, en Viveiro (Lugo) y Daimiel (Ciudad Real).Este viernes los responsables de la empresa se hanen una reunión que, temen los trabajadores, servirá para presentarles el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). De momento, Vestas, en otras empresas de la zona y en las fábricas de Viveiro, Daimiel, Argentina y Brasil. “A garantizar un plan de recolocaciones está obligada la empresa como parte del ERE”, replica Pablo Martínez, representante de UGT en el comité. “No nos valen”, concluye.Así que la plantilla no oculta su decepción por la respuesta de Vestas a los requerimientos del Gobierno central y de la Junta de Castilla y León para que mantenga la actividad en Villadangos de Páramo, un municipio de poco más de 1.000 habitantes.. De ella dependen, además,, por lo que la desaparición de la factoría pone en peligro. La compañía también ha prometido a sus trabajadores hacer. Mientras,. “La empresa es muy jugosa, viable, con instalaciones nuevas y trabajadores muy cualificados”, asegura Ángel Manuel Santos, responsable de Industria de CCOO en León.La razón que la multinacional danesa aduce para cerrar en León es que uno de los tres modelos de aerogeneradores que fabrica allí está obsoleto y otro casi ya no tiene demanda en Europa. “Pero se sigue vendiendo en 74 países del resto del mundo”, opone Pablo Martínez. “El tercer modelo ha bajado en ventas, pero no tanto como para cerrar la planta”, subraya. “El eólico es un mercado en auge, y los modelos que se fabrican en Villadangos del Páramo, apunta además Ángel Manuel Santos.La consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, cree que la decisión de Vestasque no han sido “suficientemente explicadas”.