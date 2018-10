El presidente del Supremo convoca una reunión de urgencia por el caso del pago del impuesto de las hipotecas

Publicada el 22/10/2018 a las 09:55 Actualizada el 22/10/2018 a las 11:15

El presidente de Tribunal Supremo , Carlos Lesmes, ha convocado este lunescon el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, y los magistrados de la Sección Segunda de esa Sala, con motivo de la sentencia hecha pública el jueves y cuyo fallo dictaminaba que son los bancos , y no sus clientes, los que tienen que hacerse cargo del pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras notariales de préstamos hipotecarios.La reunión es de carácter interno y no tiene trascendencia jurisdiccional, han señalado a Europa Press fuentes de este órgano, que añaden que la reunión obedece a la necesidad de limar asperezas entre Nicolás Maurandi, presidente de la Sección que dictó la sentencia -que cambió la jurisprudencia existente hasta el momento sobre el sujeto pasivo al que corresponde el pago del impuesto de hipotecas-, y el propio Díaz Picazo.La reunión interna tiene como objetivocreada por esta decisión. El mismo día de la divulgación del fallo, los grandes entidades bancarias españolas (Bankia, BBVA, Sabadell, Santander y Bankinter) se dejaron 5.000 millones de euros en capitalización bursátil. Ese viernes, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, dejó claro que el asunto no estaba zanjado al anunciar la convocatoria de una reunión en la cual será el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, integrado por 31 magistrados, la que confirme o no la jurisprudencia creada Díaz Picazo emitió una nota el pasado viernes en la que señalaba que la sentencia podía acarrear un "giro radical" en la jurisprudencia y una "enorme repercusión económica y social", por lo tomó la insólita decisión de que sea el Pleno el que estudie el próximo recurso de este tipo que llegue al Supremo y asíLa sentencia cuestionada anula un artículo del reglamento del impuesto (que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto) por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.Al mismo tiempo, implica la modificación de su jurisprudencia anterior y anulaba una sentencia previa, del 28 de febrero de este mismo año, en la que dictaminó queen la constitución de hipotecas, de acuerdo con lo acordado por el Pleno de la Sala Primera del alto tribunal, que dio la razón a los bancos.