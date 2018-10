El presidente del Sabadell dice que los bancos no son tan rentables e insta al TS a reconsiderar la sentencia sobre las hipotecas

Publicada el 26/10/2018 a las 10:55 Actualizada el 26/10/2018 a las 11:07

El presidente del Banco Sabadell , ha manifestado que la decisión del Tibunal Supremo de que sean los bancos quienes paguen el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las hipotecas es un asunto "especialmente grave" y espera que la sentencia, que "afortunadamente" fue suspendida con inmediatez, sea "reconsiderada".Durante su intervención en elorganizado por la Mutualidad de la Abogacía y Europa Press, Oliu ha declarado que espera que el alto tribunal tenga en consideración la posibleque puede acarrear su sentencia del 16 de octubre. Oliu ha resaltado que los bancos presentan actualmente un problema de, "a pesar de que esta no sea la percepción popular"."Los bancos no son nada. Los bancos son sus accionistas", ha enfatizado Oliu, quien ha destacado que para favorecer el crecimiento económico de España las, por lo que espera que la decisión en torno al pago del impuesto de las hipotecas no introduzca una mayor inseguridad jurídica, sino que, por el contrario, deje al país en "buena posición".