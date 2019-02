Suspendida la reunión entre Trabajo y agentes sociales para abordar los cambios en la reforma laboral

Publicada el 26/02/2019 a las 11:02 Actualizada el 26/02/2019 a las 11:09

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha suspendido la reunión de lasobre empleo convocada para hoy con el objetivo de abordar los cambios que el Gobierno quiere introducir por decreto en la reforma laboral de 2012.Según fuentes del Departamento que dirige Magdalena Valerio consultadas por Europa Press, la reunión, que iba a celebrarse en torno al mediodía, ha sido pospuesta, todavía sin fecha, "de los representantes del Ministerio en la mesa.Fuentes sindicales han expresado a Europa Presspor la suspensión de este encuentro y siguen instando al Gobierno a que modifique la reforma laboral de 2012 por decreto. En su opinión, no hacerlo supondría darle a la CEOE "capacidad de veto", pues la patronal no quiere que el Ejecutivo legisle por decreto en periodo electoral. Fuentes sindicales consultadas porinterpretan sin embargo la suspensión de la reunión en clave positiva, ya que la decisión coincide con la apertura de una ronda de contactos con el Ejecutivo.Los sindicatos también quieren que el Gobiernocambios en el sistema de pensiones, empezando por la derogación de la reforma de 2013.UGT dio de plazo al Gobierno hasta este martes para pronunciarse sobrela reforma de pensiones de 2013, advirtiendo de que si su respuesta es negativa, romperá el diálogo e iniciará un proceso de movilizaciones.CCOO, por su parte, instó ayer al Ejecutivo, por boca de su secretario general,, a buscar apoyos políticos para sacar adelante los cambios en la reforma laboral de 2012, especialmente con Unidos Podemos. "Actualmente no existe ninguna línea de diálogo entre el Gobierno y Podemos para concretar los cambios en la reforma laboral", denunciaba ayer Sordo.La ministra de Trabajo lleva días diciendo que la intención del Gobierno es hacer un decreto para aprobar estos cambios, que se centrarían ende sus trabajadores; recuperar la ultraactividad de los convenios; dar prevalencia al convenio sectorial sobre el de empresa, y modificar la regulación de las subcontratas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados.