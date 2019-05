Un tribunal dependiente de Hacienda paraliza cautelarmente el concurso de los viajes del Imserso tras el recurso de los hoteleros

Publicada el 30/05/2019 a las 17:07 Actualizada el 30/05/2019 a las 17:08

Los hoteles esperan reunirse con Turismo y Sanidad

El plazo para presentar ofertas finalizó el día 17

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (), dependiente de Hacienda, ha concedido la medida cautelar solicitada porpara las temporadas 2019/2020 y 2020/2021, por "los perjuicios deque pudieran derivarse de la continuación del procedimiento de licitación". La medida, provisional y habitual en este tipo de recursos, no condiciona su resolución, según informa Europa Press.La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ( CEHAT ) impugnó a principios de mayo los pliegos del concurso de los viajes del Imserso,(15.000 establecimientos y 1,8 millones de plazas),y ser "absolutamente incompatibles" con el producto de calidad que deben ofrecer.La decisión del Tribunal, quedel Imserso para las dos próximas temporadas provisionalmente,. En su resolución preliminar, a la que ha tenido acceso Europa Press, indica que "el análisis de losla interposición de los recursos pone de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse de la continuidaddel procedimiento de contratación, son de difícil o imposible reparación , por lo que procede a suspender provisionalmente éste hasta el momento que se dicte la resolución del recurso".En un comunicado, la patronal hotelera señala quela primera de las actuaciones y la primera de las incógnitas: "de momentohasta tanto en cuantosobre el fondo del asunto". La patronal hotelera explica que la estimación de la medida cautelar por parte del Tribunal, "si bien no condiciona el resultado del procedimiento,del procedimiento, esto es, que el recurso tiene".Por ello, se han mostrado, y esperan poder reunirse con los responsables de los ministerios de Industria, Comercio y Turismo y de Sanidad Asuntos Sociales para podera este conflicto que pueda satisfacer a todos los implicados. La semana pasada, su presidente Juan Molas, avanzó que la ministra en funciones de, les garantizó una reunión en un corto plazo –de unos diez días– a alto nivel para atender a sus peticiones. Aunque el programaSegún denuncian,lo que, unido al incremento de servicios para un servicio de calidad, hacelos puestos de trabajo en hoteles que no estarían abiertos durante el invierno, y todo ello "sin perder el espíritu del programa". La patronal hotelera considera: una revisión al alza del 0,92% para 2020 y la congelación (0%) para 2021 y 2022, los dos años de prórroga que se contemplan. Con estas condiciones,en invierno, reclaman mayor dotación y que se modernice.Así señalan que,, el precio por(actualmente está entre 22,10 y 22,50 euros) teniendo en cuenta todos los servicios. La patronal hotelera considera lesivo las revisiones para la segunda, tercera y cuarta anualidad: una revisión al alza del 0,92% para 2020 y la congelación (0%) para 2021 y 2022, los dos años de prórroga que se contemplan.El plazo para presentar ofertas a la licitación del Imserso finalizó el 17 de mayo, según figura en la documentación de la Plataforma de Contratación del Sector Público (LSCP) por la Dirección General del Instituto de, y. De acuerdo con lo establecido en el art.49.4 de la Ley de Contratación del Sector Público, salvo que se acuerde lo contrario por el Tribunal, la suspensión del procedimiento que pueda adoptarse cautelarmente no afectará al plazo concedido para la presentación de ofertas o proposiciones por los interesados.Además, según el art. 56.3 se dispone que el Tribunal, en el plazo de los cinco días concedidos a los interesados para la presentación de alegaciones, y de forma simultánea a este trámite, decidirá acerca de las medidas cautelares solicitadas. De esta forma, según lo establecido en los artículos 49 y 56 de la LSCP, y en el art. 57.3 del mismo texto legal, será la resolución de los recursos la que acuerde el levantamiento de la medida adoptada.El programa: costa insular, esto es(valorado en 39,6 millones de euros); turismo en zonas de(52,9 millones de euros) y turismo de interior y(17,5 millones de euros).