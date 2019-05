Trabajadores de Deliveroo insisten antes del juicio en que no tienen "flexibilidad" y son "falsos autónomos"

Publicada el 31/05/2019 a las 12:12 Actualizada el 31/05/2019 a las 12:13

Trabajadores de la empresa Deliveroo se han concentrado este viernes frente a la sede del Juzgado de lo Social número 29 de Madrid antes de la celebración de la vista del juicio que tiene lugar durante el día de hoy a raíz de una denuncia interpuesta por Inspección de Trabajo yEl juicio enfrenta a la. La vista estaba prevista en diciembre pero fue aplazada por una cuestión formal y ahora se retoma para esclarecer en los tribunales si estos trabajadores deben ser asalariados y no trabajadores autónomos de la multinacional británica, según informa Europa Press.En este sentido, un portavoz de la asociación RidersXDerechos en Madrid, Felipe Diez, ha asegurado que son "" y que la inspección de trabajo "lo ha ratificado". Así, esperan que el juez corrobore esta situación ya que, tal y como ha explicado, se trata de un modelo que está pensado para que sean emprendedores, perola tarifa que cobran por sus pedidos. "En la práctica somos asalariados no reconocidos", ha apuntado. Además, ha insistido en que la flexibilidad de la que se hace eco la empresa es "un discurso para que no paguen la seguridad social" a los trabajadores, ya que tienen queque impone la empresa.De este modo también se ha manifestado el secretario de sociedad civil y movimiento popular de Podemos,que ha acudido a la celebración de la vista. Mayoral ha manifestado que se trata de un "día histórico" en el que su partido va a mostrar el apoyo a los riders para que se reconozcan"Es un compromiso democrático acabar con las prácticas que tiene Deliveroo o Glovo que se basan en pisotear los derechos de la gente trabajadora", ha apuntado.En este sentido, ha mantenido que en este juicio "se están jugando los derechos de la clase trabajadora", frente a estosy la ilusión fiscal". Además, ha señalado que las administraciones deben de tener "mano dura" con este tipo de prácticas que son "inadmisibles" en las sociedades democráticas. "Aquellos que defienden los derechos laborales no tienen ninguna duda de que son trabajadores por cuenta ajena", ha añadido.Así, el secretario general de servicio de CCOO , José María Martínez, ha asegurado que la precarización en este tipo de trabajos es "absoluta" y que. Además, ha manifestado que los trabajadores están "sometidos" al criterio de la empresa y que no son autónomos porque "les fijan los turnos y las cargas de trabajo", por lo que son "dependientes".Frente a esta postura, la secretaria de comunicación de Deliveroo, Carolina Pérez, ha mantenido que los trabajadores de la empresa son autónomos ya que tienen "el control y la libertad que ellos deseen". Así, ha insistido en que para la empresa esy que por ello abogan por una nueva legislación que les permita garantizar la seguridad, sin menoscabar la flexibilidad de los trabajadores."Como autónomos, los riders pueden elegir cuándo y dónde trabajar, durante el tiempo que deseen. Sin embargo, si los riders fueran reclasificados como empleados, perderían esta libertad. Por esto, hoy hay tantos riders en los tribunales defendiendo su derecho a trabajar por cuenta propia", defienden desde la empresa. A su juicio, aquellos que ", no representan la opinión mayoritaria de los riders ni defienden sus mejores intereses". "Los riders, no al revés, y si fueran empleados, perderían esto", han insistido.Por eso, reiteran que la empresa ha abogado "continuamente por una reforma legal que permita a las empresas". "Esto es lo que quieren los riders, así que esto es lo que todos deberíamos intentar ofrecerles", han concluido.