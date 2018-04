Concentraciones de protesta

CONCENTRACIÓN EN TORRESPAÑA Y PRADO DEL REY CONTRA EL BLOQUEO DEL PP A LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE RTVE#DefiendeRTVE #sosrtve #Rtvedetodos pic.twitter.com/sS6fu39dlW — CCOO RTVE (@ccoortve) 27 de abril de 2018

El rechazo ante el bloqueo para renovar RTVE se ha traducido en la mañana de este viernes enConsejos de Informativos, secciones sindicales y el propio Comité Intercentros, en el que están representados el conjunto de trabajadores, han protagonizado actos de protesta en los que se han mezclado las acusaciones al PP, como protagonista de dinamitar el cambio, y la inquietud por el futuro de este medio público estatal.Ya a primera hora, los Consejos de Informativos improvisaban unapara informar a los compañeros de los últimos acontecimientos y las posibles medidas de protesta que podrían articularse; muchos de ellos acudían vestidos de luto para hacer visible que ayer se vivió un jueves negro para la independencia y profesionalidad de la información en RTVE. En este sentido, la postura de los representantes de los periodistas, al menos en estos momentos, es de no interrumpir en absoluto la tarea diaria sinopor medio de comunicaciones y actos reivindicativos y de denuncia que no interfieran con el cumplimiento del desempeño profesional.Con todo, la indignación general era palpable en las intervenciones de los trabajadores, que destacaban dos de los puntos incluidos en el comunicado que en la noche del jueves hacían público los Consejos de Informativos: El primero se refería a la, ya que dirección y Consejo de Administración tienen caducado su mandato, lo que imposibilita impulsar nuevos proyectos y planificar mínimamente el futuro a medio y largo plazo; la segunda, reside en la, parciales y faltos del pluralismo que exigen las legislaciones españolas y europeas, "este es el modelo BBC que defendía Rajoy en campaña electoral", afirmaba con sarcasmo uno de los intervinientes.Tras un encuentro con los medios de comunicación, los Consejos y buena parte de la redacción se han sumado a las, convocadas por el Comité Intercentros, representante laboral del conjunto de los trabajadores de RTVEEn dichas concentraciones ha dominado laen el Parlamento, acompañada por la necesidad de medidas que garanticen el futuro de RTVE. Aún cuando la convocatoria era unitaria, al estar presentes en dicho Comité todos las secciones sindicales, tanto Comisiones Obreras como UGT han manifestado previamente su interpretación de los acontecimientos de las últimas horas.Para CCOO no se ha producido ". El Partido Popular tenía preparada la estrategia, sabía cómo frenar el acuerdo del pasado 21 de marzo alcanzado por PSOE, Podemos y Ciudadanos para la reforma de RTVE. Los presidentes de las mesas del Congreso y del Senado se ponían ayer a las órdenes del Gobierno Central y lo hacían ignorando sus obligaciones institucionales, lo previsible. El objetivo del PP es mantener el secuestro de la línea editorial de RTVE y llevarlo, al menos,. A su ambicioso y nada democrático plan debemos responder como sabemos hacerlo, la movilización es el camino. Es el momento de los trabajadores y las trabajadoras. Es el momento para el trabajo sindical, para la denuncia y la movilización. Es el momento para los Consejos Informativos. Desde ya mismo debemos ponernos a trabajar de manera conjunta. El Partido Popular ha decidido bloquear, ha decidido que el mandato de José Antonio Sánchez continúe más allá de junio de este año. Frente a sus decisiones deben estar las nuestras porque la Corporación RTVE pertenece a los ciudadanos, no al Partido Popular.".Desde UGT se afirma que "la situación a la que el PP ha llevado a la Corporación es. Con una manipulación informativa sin precedentes ni vergüenza, con recortes del 50% en la aportación del Estado a RTVE y una gestión pésima de los escasos recursos, con decisiones estructurales en patrimonio, área técnica, estructura territorial y producción que serán difícilmente reconducibles por los nuevos gestores que algún día tendrán que llegar, con una situación mires donde mires que deja hipotecado el sentido y el futuro de esta empresa y del servicio público que representa. Aunque el daño más visible para la ciudadanía sea a todas luces la manipulación informativa, son muchos más los problemas. Así de grave es la situación, y así de importante para el futuro de RTVE es el acuerdo para su renovación que ayer se impidió. El Partido Popular ha vuelto a demostrar cómo pretende seguir aprovechando esta empresa para, ha dejado otra vez meridianamente claro que le importa un pimiento RTVE y el derecho a la información de esta sociedad. La estrategia es clara, y así el Partido Popular mantiene una mayoría absoluta en el Consejo de Administración que no le otorga la democracia, así mantiene una dirección absolutamente entregada a las directrices del partido y que cada día aleja más a RTVE de la ciudadanía, así piensan seguir. Nada le importan los principios de servicio público y de compromiso social, no les interesa la independencia, ni la pluralidad ni la objetividad a la que nos debemos. Lo sucedido ayer es una nueva burla a la democracia, a la ciudadanía y a los trabajadores y trabajadoras de la CRTVE".