El PP se niega a soltar RTVE

Publicada el 12/06/2018 a las 15:52 Actualizada el 12/06/2018 a las 15:53

Nueva reunión de la Mesa del Congreso sobre RTVE y nuevo bloqueo por parte del PP alen esa elección. Una postura rechazada por PSOE y Podemos y que ha sido recibida con grande esos medios públicos, que anuncian nuevas movilizaciones contra la actitud del PP, que simbolizan en una sola frase: "El PP no quiere soltar el control de RTVE"., portavoz del PSOE en el Congreso, resumía al término de la reunión la postura de su grupo: "Queremos que la comisión de expertos sea plural y proporcional a la del Congreso". No obstante, dejaba una puerta abierta a futuras conversaciones: "Vamos a seguir negociando con los grupos que quieren una televisión plural. Estoy convencida de que en unos días alcanzaremos un acuerdo para desbloquear RTVE". Mas tajante se mostraba(Podemos) cuando decía: "Una semana más sin desbloquear la situación de RTVE. El PP quiere un concurso fraudulento, dirigido por un comité de expertos elegido en su mayoría por ellos mismos".La realidad es que una ley, aprobada el pasado septiembre, que pretendía renovar la dirección de esos medios públicos y devolver la independencia y el pluralismo a sus Informativos, lleva casi. Según denuncias del resto de los grupos, la obstrucción por parte del PP ha sido continua y se ha materializado en las últimas semanas con la petición a los letrados del Congreso de dictámenes jurídicos para "contar con todas las garantías legales". Sin embargo, una vez cumplimentadas todas las exigencias de esa formación, la sesión de este martes en la Mesa de la cámara ha culminado en un nuevo bloqueo ante las exigencias del Partido Popular.Para los Consejos de Informativos, representantes de las redacciones de TVE, RNE, e Interactiva, la sensación tras este nuevo bloqueo no puede ser más negativa: ". Desolador que no salga y desolador percibir que algunos no tienen ninguna gana de que RTVE vuele libre. Nosotros estamos deseando que llegue el desbloqueo, pero no nos sirve de nada si hay sospechas de que el proceso arranca viciado de origen. Eso le quitaría toda la credibilidad a la selección. Seguir jugando así con los ciudadanos y con los profesionales es algo intolerable en una democracia avanzada". Con todo, desde esos órganos de representación se quiere seguir manteniendo alguna esperanza: "Aunque cada vez nos cuesta más, confiamos en que sean capaces de encontrar una fórmula en las próximas horas que permita una elección neutral y que cuente con el acuerdo de todos. Mientras tanto,y denunciando las malas prácticas que siguen lastrando la imagen de la radiotelevisión pública que debería ser de todos".A título personal, son muchas las voces de profesionales de RTVE que insisten en la necesidad de continuar la lucha. Así lo manifestaba Xabier Fortes, vicepresidente del Consejo de TVE: ". Seguiremos de negro todos los viernes hasta acabar con esta vergüenza". Carolina Pecharromán, miembro del colectivo MujeresRTVE se lamentaba en su cuenta personal: "Pero ¿esto qué es?. La pluralidad en la elección es básica para que haya una RTVE libre gobierne quien gobierne. Quiero escuchar cómo explica su postura el PP".Por su parte,en la Corporación expresaba así su frustración: "Cuando parecía que el PP iba a desbloquear la renovación del Consejo y Presidencia de RTVE, lo ha vuelto a bloquear. Se requerirá una mayor contundencia en la movilización de los trabajadores, y volcarnos en la manifestación del 23 de junio por el futuro de RTVE". Además, algunos miembros deiban más allá cuando decían: "Hay otras opciones para desbloquear, ahí están. La primera se llama Real Decreto". Por último, desde fuera de la confrontación política, el representante deen España, Paco Audije, se mostraba extraordinariamente crítico con el PP: "Para ellos es como una finca particular que heredaron hace mucho tiempo. Y cuando no están en el poder, es como si alquilaran su finca a gente desconocida. Hasta que se recuperen del penúltimo choque electoral y entonces regresan a su pastoreo tradicional..."