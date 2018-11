El Consejo de Informativos de TVE señala errores de la nueva dirección pero no detecta casos de manipulación o censura

Publicada el 27/11/2018 a las 12:06 Actualizada el 27/11/2018 a las 12:15

Se han producido cuatro casos de malas prácticas profesionales en los informativos con la nueva dirección de TVE, pero se ha tratado de, según documenta el Consejo de Informativos (CdI) en su informe trimestral. El dato contrasta con el anterior estudio del mismo organismo, que documentóen el último periodo bajo la dirección anterior. Otra diferencia sustantiva reside en que los nuevos responsables de los Informativos contestan a las demandas y preguntas del órgano de representación, en contraste con la actitud de los anteriores mandos que, o no lo hacían, o atacaban al Consejo por realizarlas.Entre los asuntos analizados, el CdI concluye que no se han producido malas prácticas en los casos del reportaje no emitido en Informe Semanal sobre los 100 días de Pedro Sánchez, o el de la cobertura de la visita de Pablo Casado a la Pobla de Farnals (Valencia). Los asuntos en los que se critican las decisiones adoptadas son los siguientes:–Retraso en la conexión en el programa La Mañana con la rueda de prensa de la entonces ministra de Sanidad, Carmen Montón, en la que ofrecía información relevante sobre la polémica de su máster. Una decisión que el Consejo considera” que afectó al artículo 8 del Estatuto de la Información de RTVE en lo referente a las obligaciones de ofrecer a la sociedad información de relevancia pública; y facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones.–Corte a Pablo Casado en el Canal 24H cuando, tras seis minutos de intervención, se levanta la señal deen el momento en el que empiezan sus críticas al gobierno sobre Cataluña. El CdI concluye que, aunque no hubo intencionalidad editorial, tuvo consecuencias de gran trascendencia al verse afectada la pluralidad. El canal rectificó adecuadamente minutos después.- Tratamiento deen los Telediarios. El Consejo concluye que una de las informaciones emitidas en el TD2 (28 de agosto) adolece de falta de contexto y pluralidad de voces al recoger solamente testimonios de una empresa con intereses en la subrogada. También que la credibilidad de los informativos se vio afectada al no rectificar un error emitido en una entradilla en el TD1 del día 28 (en la que se decía erróneamente que la gestación subrogada no estaba reguladaen España)–Cobertura de la manifestación en Galicia Por la dignidad de los medios públicos. Ninguna edición de los Telediarios de TVE informó sobre este acontecimiento. "Consideramos que se trata de, pero no se aprecia intento de ocultación o censura", señala el CdI.En el resumen que abre el informe de los representantes de la redacción se divide el periodo analizado en dos partes. La primera abarca las noticias emitidas entre el 1 de julio y el 26 de agosto de 2018 (dirección anterior) y dictámenes sobre noticias emitidas desde el 27 de agosto (actual equipo de informativos). En lo que respecta a la etapa anterior el Consejo ha elaborado un dictamen sobre la cobertura en ambos telediarios de una denuncia de una asociación llamada Moviliza España contra los 602 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta, un asalto en el que algunos emplearon la violencia. El Consejo ha concluido que la informaciónquién es la asociación que denuncia y que hay falta de pluralidad.Al margen de la literalidad del estudio, miembros del Consejo de Informativos han destacado a"la enorme diferencia entre los setenta casos documentados de manipulación y censura en el trimestre anterior, bajo la dirección de José Antonio Álvarez Gundín, y los errores ahora detectados desde que tomara posesión la actual directora de Informativos, Begoña Alegría, y su equipo; también se ha producido un cambio muy significativo en las relaciones entre este Consejo y los responsables de ediciones y áreas, ya que ahora nos contestan y documentan las razones para tomar una u otra decisión, y se reconocen los posibles errores cometidos. En este sentido, queremos destacar que ninguna denuncia de este CdI se ha producidode los redactores y mandos implicados. Así ha sido siempre, y seguirá siendo".