Publicada el 16/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 15/12/2018 a las 18:05

La opacidad de las apuestas deportivas y la venta de armas

Periodismo como colaboración y no como competición

“Periodismo independiente, riguroso y valiente para abordar”. Así define Telemadrid el espacio ‘Crónicas subterráneas’ , que abordará la noche de los lunes una serie de reportajes de investigación y que se estrena este 17 de diciembre.Reconocido, entre otros premios, con tres galardones Emmy, el periodista de investigación Tomás Ocaña dirige un equipo del que forman parte cinco periodistas en total: el director, dos reporteras (Noelia Cañas y Raquel Riaño), un reportero (Henry Molano) y una periodista de datos (Agustina Pozzi). En su estreno abordarán la realidad de “dos sectores tan lucrativos como opacos”: lasa países como Arabia Saudí.“Lo que hacemos es investigar el tema intentando abarcar diferentes aspectos del problema que estamos tratando, siempre desde la perspectiva de los datos. Una de las cosas novedosas del formato es que mostramos a la gente las tripas (backstage) de cómo vamos investigando las cosas. Creemos que eso aporta mucha información”, explica el director del programa. Esta metodología "made in Pulitzer", señala Ocaña, la aprendió mientras trabajaba en Estados Unidos: “Nos parece que es interesante para el público. Mostramos cuándo conseguimos o no una entrevista y, mostramos de dónde provienen los datos, cómo conseguimos las historias y cómo hacemos el”.Tomás Ocaña –ha desvelado todo tipo de escándalos y fue partícipe de Los papeles de Panamá– y su equipo toman como referencia el filme ganador de Oscar a mejor película Spotlight. “Salvando todas las diferencias, pero ojalá acercándonos lo más posible, la historia de abusos de los curas es importantísima y es el corazón de la historia, pero ver cómo los periodistas se pelean por conseguir la historia y ver qué mecanismos utilizan,da mucha información”. Y añade: “Buscamos que el espectador nos acompañe en este viaje”.Crónicas subterráneas, además de ser un programa de televisión, “es un programa 360”. El periodista de investigación explica: “En el siglo XXI el público puede verificarlo todo a través de las redes, queremos ponérselo fácil, poniendo a su disposición todo el material. De hecho, una de las cosas que hacemos es que en redes y la web colgamos los documentos y datos,”.Eso es lo que espera Ocaña del programa. “Nuestra expectativa es que le guste a la gente, que la gente se informe y entretenga. Y con los datos certeros y las opiniones de la gente cualificada cada uno saque sus conclusiones”.“Nos parecía que se hablaba poco”, admite al comentar los temas con los que lanzan Crónicas subterráneas. “Son temas que a la gente le preocupan. Las apuestas están en todos lados. En el de las armas creíamos que hacía falta contexto. Es una historia un poco soterrada”, agrega. “Siempre buscamos sacar algo a la superficie:”.Tomás Ocaña explica que el tema de las apuestas, sobre todo en televisión, se ha tratado muy poco. “Que cada uno juzgue por qué. Pero en el programa se verá uno de los datos que nos pueden dar pistas de por qué lo han tratado poco en las televisiones, por ejemplo la enorme”. En su opinión, ha salido poco para la importancia que tiene y lo mucho que está en la calle: la gente habla. Los medios de comunicación están llenos de publicidad. Todavía faltan informaciones más profundas.“En el tema de las armas nos parece que había mucho por contar. Se habla mucho de las 400 bombas que se le vendieron a Arabia Saudí y de las corbetas, pero España vende muchas más toneladas de municiones. También. Muchas veces se habla de la guerra en Yemen y no se explica cómo está ese conflicto”, sostiene el periodista.Los programas que se emitirán forman parte de una investigación conjunta: responde a una forma de entender el periodismo en el que prima la cooperación sobre la competitividad, siempre con el único objetivo de ofrecer a la opinión pública los mejores trabajos periodísticos. Esta cooperación no solo tendrá lugar en el reportaje sobre la industria armamentística, sino que ocurrirá en otros programas.“Esa es otra de las cosas que nos gusta reivindicar en el programa: nosotros. Como tal, si hay compañeros que han sacado informaciones buenísimas, no tenemos ningún problema en decirlo, en apoyarnos en ello y. Al espectador realmente le da igual quién ha hecho el trabajo, lo que quiere saber es la información y si es buena”, concluye Tomás Ocaña.