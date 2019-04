Diez horas que rompieron RTVE

Publicada el 19/04/2019 a las 09:04 Actualizada el 19/04/2019 a las 09:30

info Libre

info Libre

El CdI no comparte la decisión de la Administradora única de RTVE de cambiar la fecha del debate. Esta modificación debería haber contado con el consenso de todos los partidos políticos, y no solo con el de uno. No nos cansaremos de recordarlo: ¡¡¡RTVE debe ser independiente!!! pic.twitter.com/NlCyNnyP65 — C.Informativos TVE (@CdItve) 18 de abril de 2019

Quiero expresar mi más absoluto desacuerdo con la decisión de la Presidenta de RTVE de modificar la fecha fijada para el debate a 4 y pasarlo al día previsto por una cadena privada, poniendo así en entredicho la imagen de independencia de RTVE por la que tanto hemos peleado. — Xabier Fortes (@xabierfortes) 18 de abril de 2019

Ninguna interferencia política y mucho menos gubernamental. Tampoco interferencias de otros grupos de comunicación que tienen sus tan legítimos como particulares intereses... Intereses que no tienen porqué coincidir con los del conjunto de la sociedad. — Alejandro Caballero (@AlejanCaballero) 18 de abril de 2019

La Fape respalda por completo q se deje a los profesionales de Rtve organizar libremente el debate electoral sin interferencia de los partidod — nemesio rodríguez (@RdrguezNemesio) 18 de abril de 2019

info Libre

Entre las once de la mañana y las nueve de la noche de este Jueves Santo, y con el debate entre los cuatro principales partidos en el punto de mira, se han sucedido una serie de acontecimientos dentro de RTVE, que han culminado con un choque frontal entre la más alta representación de la dirección, en la persona de la administradora provisional única,, y el colectivo de profesionales de Informativos. En la primera de esas horas, la dirección de RTVE hacía público un comunicado oficial en que fijaba el martes 23 como fecha del debate , en plena coincidencia con el publicitado por Atresmedia. A las nueve de la noche,, presentadora y número 2 del Telediario, aseguraba, ya en titulares, que "los consejos de informativos, que representan a los profesionales de la información de RTVEde cambiar la fecha del debate. La dirección de Informativos de TVE se desvincula de la decisión de la Administradora Única".. En casi 63 años de historia de TVE, habían tenido lugar conflictos entre trabajadores y dirección. Bajo el mando de Álvarez Gundín, se llegaron a producir sentadas de la redacción a las puertas de su despacho, o los profesionales se levantaron de sus puestos de trabajo en la sala principal y dieron la espalda a los monitores mientras se emitía el Telediario, pero esas movilizaciones, como las posteriores de los "viernes negros", enfrentaban a los profesionales de la información contra la dirección en su conjunto, y muy especialmente contra el director del departamento. Lo de este Jueves Santo ha sidoentre la máxima autoridad de RTVE y el conjunto de los trabajadores de Informativos, incluida su directora,, que "se desvincula" de la instrucción de Mateo.Pero, ¿cómo se ha llegado hasta ahí?ha podido reconstruir esas horas, que arrancan con el comunicado mañanero, cuya versión definitiva esta fechado a las doce y diez minutos, pero del que había noticia desde una hora antes. La primera reacción es externa a RTVE:, al frente de Al Rojo Vivo, de laSexta, convierte el espacio en casi un monográfico que muestra el rechazo de Atresmedia a la decisión, y que va incorporando las críticas de Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera, que reafirma su compromiso con la cita planteada por ese grupo, coincidente con la decidida por Rosa María Mateo.Mientras, en el seno de RTVE asomande trabajadores a título individual. Al borde de la una de la tarde, el colectivo MujeresRTVE afirma: "Señoras directoras de RTVE, su responsabilidad es propiciar el debate y ubicarlo en una fecha en el que todos puedan ir, independientemente de que haya 1 o 100 en otras cadenas". Antes de las dos de la tarde,tiene acceso al documento enviado por RTVE a la Junta Electoral, con la cobertura prevista para la campaña electoral, que sitúa en el lunes 22 la celebración del debate y afirma que, "la fecha es la que propone TVE y podría modificarse en caso de acuerdo entre los partidos".A esa hora, los Consejos de Informativos redactan el documento (hecho público minutos después de las tres de la tarde) en el que afirman, e insisten en que "RTVE debe apostar por la imparcialidad y no ajustar su programación a la propuesta de un único partido político, sea el que sea, sino favorecer que el debate a cuatro se celebre en la radiotelevisión pública conforme estaba previsto". Una horas después, la sección sindical de UGT afirma que "si el presidente Sánchez quiere debatir el día 23, es su decisión; no la de RTVE que lo tenía programado para el 22 y asegura que"cuando Rosa María Mateo y su equipo directivo se equivocan, es el papel público de RTVE el que se resiente, y estasEn esos mismos momentos, se produce un testimonio individual muy significativo:, director y presentador de Los Desayunos, y profesional elegido para moderar el debate en TVE, escribe: "Quiero expresar mi más absoluto desacuerdo con la decisión de la presidenta de RTVE de modificar la fecha fijada para el debate a 4 y pasarlo al día previsto por una cadena privada, poniendo así en entredicho la imagen de independencia de RTVE por la que tanto hemos peleado".Una opinión respaldada por el fue presidente del Consejo de informativos hasta hace dos meses,, que proclama: "Ninguna interferencia política y mucho menos gubernamental. Tampoco interferencias de otros grupos de comunicación que tienen sus tan legítimos como particulares intereses... Intereses que no tienen porqué coincidir con los del conjunto de la sociedad". Mientras, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, por boca de su presidente,, muestra su apoyo a los discrepantes: "La Fape respalda por completo que se deje a los profesionales de Rtve organizar libremente el debate electoral sin interferencia de los partidos".Entre tanto, continúan los testimonios de repulsa,conoce por fuentes internas que el Telediario de las nueve hará pública la postura de la dirección de Informativos. El enfrentamiento del departamento con Mateo es ya un hecho.Estas horas tienen un epílogo: el Viernes Santo, será "Viernes Negro", aseguraban fuentes de la televisión pública, y añadían: "Nos vestimos antes de negro pidiendo el consenso de todos los partidos para que nunca RTVE estuviese al servicio de aquel gobierno, y ahorade Rosa María Mateo de poner RTVE al servicio de éste; la independencia profesional la defenderemos contra quién sea".