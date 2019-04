"Rosa María Mateo tiene que irse": los profesionales de RTVE 'rompen' con la administradora única

Publicada el 19/04/2019 a las 14:48 Actualizada el 19/04/2019 a las 15:11

Los Consejos de Informativos de RTVE celebran que finalmente el debate “a cuatro” vaya a celebrarse en la televisión de todos.

RTVE está perfectamente preparada para ofrecer un debate plural, al servicio del interés general.@CdiRNE @CI_rtve_es #DebateEnLaPublicaSi #defiendeRTVE pic.twitter.com/e5j6tFKuYF — C.Informativos TVE (@CdItve) 19 de abril de 2019

La apuesta por situar el debate en RTVE el mismo día que el de Atresmedia "fue, frente a los profesionales de la empresa que la pidieron que no lo hiciera". La información llegaba apor una primera y sólida fuente. A partir de ahí, se ha contrastado con decenas de testimonios de integrantes de los Servicios Informativos, Consejos, e incluso de la alta dirección, que han relatado cómo se desarrollaron los acontecimientos.La administradora provisional respondió a los primeros rechazos con, en línea con un cierto estupor por las consecuencias que tendría el anuncio. Más tarde, ofreció una muy distinta y asertiva respuesta en el sentido de que no iba a dar marcha atrás... ni ella, ni quienes habían participado en las sucesivas conversaciones, que llegaron a ser broncas, y con final abrupto. Aunque las críticas salieron a la luz progresivamente en el trascurso de la tarde noche del jueves, la voluntad de enfrentarse a la decisión de Mateo ya era firme desde primera hora. Hubo incluso quien, dispuesto a mostrar en redes sociales su disgusto, decía a su interlocutor unos minutos antes: "No me frenes, no me frenes; es una".Después de que en el Telediario de la noche se afirmara que "la dirección de informativos, no había ningún paso atrás posible por parte de los trabajadores: "Tiene que quedar claro que no vamos a plegarnos a ninguna decisión política", afirma un redactor del área de Nacional, que este viernes viste de negro, para reivindicar que la postura de la redacción era frontalmente opuesta a la de Mateo: "No es RTVE quien se ha plegado a decisiones de un partido político; ha sido, y ahora debe obrar en consecuencia". Esta ruptura entre los profesionales y la máxima responsable se mostraba con toda crudeza en múltiples testimonios, como el de una antigua miembro de los Consejos: "Rosa María Mateo ha estado a punto denosotros demostramos con nuestra oposición que no vamos a consentir, sino a reafirmar que los trabajadores sí somos independientes del poder político".Con palabras firmes se han vuelto a manifestar este viernes losEn un nuevo comunicado, "celebran que finalmente el debate “a cuatro” vaya a celebrarse en la web y en la radiotelevisión de todos los españoles.Tras afirmar que "RTVE está sobradamente preparada para ofrecer a los espectadoresque sirva al interés general", deploran "y los intentos de cuestionar nuestra independencia y nuestra profesionalidad. Reiteramos que RTVE debe ser considerada por todas las fuerzas políticas como la radiotelevisión de la ciudadanía y no ser utilizada por intereses electorales ni partidistas, sino atendiendo al interés general y a su vocación de servicio público".A continuación hacen una crítica expresa a Mateo, cuando dicen: "Lamentamos la decisión de la administradora única de cambiar el día del debate en contra de lo propuesto por la dirección de los Servicios Informativos, las consecuencias que ha provocado y celebramos la rectificación final". Después de considerar como "las insinuaciones de un grupo privado de comunicación sobre nuestra capacidad para organizar un debate profesional", el órgano de representación de la redacción reitera el deseo de que la ley electoral "sy se reforme para establecer con orden y rigor estos ejercicios de contraste de ideas por el bien de la ciudadanía, la salud democrática y el ejercicio del periodismo en una sociedad libre y madura".El escrito finaliza con un nuevo reproche a la dirección cuando lamenta que "no haya sido la Corporación la que haya anunciado primero la vuelta a la fecha inicial del debate y que esta, lo que vuelve a dejar en entredicho nuestra independencia como radio, televisión y web públicas".Comunicados como este, junto a los testimonios recogidos por, dejan a Rosa María Mateo en una difícil situación. ¿Podrá continuar en su puesto tras estas últimas horas? La respuesta, considerando el nivel "provisional" que tiene su cargo, no es sencilla. Una posible dimisión obligaría al Gobierno a remitir a la Diputación Permanente del Congreso un nuevo decreto con el nombre de un sustituto, obligadamente también provisional, en tanto no se constituyan las nuevas Cortes, y Comisiones y Pleno procedan a la elección de un nuevo Consejo de Administración, y este órgano vote un presidente. En ningún caso hasta bien entrado el mes de junio. A pesar de ello, un alto cargo actual resumía una opinión extendida entre muchos trabajadores: "".Mientras, y a pesar de no existir ninguna convocatoria formal, miembros de las redacciones, a título individual, han acudido a sus puestos de trabajo vestidos de negro. No se trata, recalcan, de una nueva muestra masiva de repulsa, sino la expresión personal de disgusto por lo sucedido a partir del primer comunicado de la dirección.