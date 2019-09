Los Informativos de TVE en Torrespaña aprueban en asamblea volver a los 'Viernes Negros'

Publicada el 06/09/2019 a las 13:47 Actualizada el 06/09/2019 a las 15:55

Apoyo mayoritario a la vuelta de los Viernes Negros en RTVE. La propuesta ha sido votada positivamente en una asamblea, que ha tenido lugar en la mañana del viernes en Torrespaña, donde tienen su sede los Informativos diarios de TVE e Interactiva. La protesta está motivada por el nuevo cargo ofrecido al periodista Enric Hernández , que le situaría de hecho por encima de los actuales directores de Informativos de TVE, RNE, e Interactiva; en ningún momento se ha puesto en entredichode Hernández, aunque sí se ha destacado su nula experiencia en el campo audiovisual.Las críticas se han dirigido hacia el momento elegido,, y sin que siquiera se haya constituido en las Cortes la Comisión de Control Parlamentario de RTVE. Junto a este apartado, varias intervenciones han destacado que se trate de un cargo de nueva creación que se superpone a las actuales direcciones de Informativos, aprobadas con notas altas por el conjunto de los trabajadores de ese área. Muchos se preguntabansobre la línea de independencia profesional mantenida durante el último año.Junto a esos aspectos, se han producido reproches unánimes al hecho de que se trata de un nuevo y cuantioso gasto, ya que se trata decuya cuantía no es comunicada a la representación de los trabajadores, y que ocurra en momentos de grave penuria de personal técnico que ha motivado, por ejemplo, que el espacio La 2 Noticias lleve más de un mes sin emitirse por falta de personal de ese área durante las vacaciones.Por su parte, el Consejo de Informativos de TVE e Interactiva ha solicitado ya explicaciones a Rosa María Mateo sobre estos y otros aspectos del nombramiento, al tiempo que ha solicitado sea sometido a un referéndum del conjunto de los trabajadores del área. En este sentido, y aunque no disponga de carácter vinculante, se recuerda como el último director de Informativos, bajo gobierno del PP, José Antonio Álvarez Gundín, obtuvo en 3,5 por cien de apoyos, mientras la actual directora,a –que adelantó que no ocuparía el cargo sin el apoyo de la redacción– superó. En cualquier caso, el Consejo emitiría el correspondiente dictamen tras la consulta.Este lunes se producirá otra asamblea en Prado del Rey para que puedan expresar su opinión Informativos de RNE e Informativos no diarios de TVE. En el caso de que se produjera una decisión similar a la celebrada en Torrespaña, la intención, manifestada aes que las protestas se lleven a cabo de inmediato, lo queacudieran a su puesto vestidos de negro este próximo viernes.En cualquier caso, estos hechos están enmarcados en, con una Presidencia Provisional Única, que asume las funciones del Consejo de Administración, y un concurso público para elegir una nueva dirección frustrado por el impasse político. Sobre este asunto, los Consejos de Informativos y colectivos comono han cesado en. Sin embargo, en el ámbito de la representación sindical no existe unanimidad: mientras CCOO y CGT coinciden en esa postura, UGT y SI (que suman una representación mayoritaria en el Comité Intercentros) piden la celebración de un nuevo concurso público. Lo cierto es que, una vez sea constituida la Comisión Parlamentaría de Control de RTVE, tendrá que examinar las docenas de reclamaciones presentadas por candidatos que se presentaron para optar a esa nueva dirección, con el inconveniente añadido de que alguno de los reclamantes ha anunciado que, si no se satisface su demanda en vía parlamentaria, acudiría ante los tribunales de Justicia.Los especialistas jurídicos ya dictaminaron en su día que, la resolución de los recursos podría retrasarNo obstante, y a falta de una toma de postura de las formaciones políticas representadas en el Parlamento, los colectivos que apoyan el actual concurso público manifiestan que retroceder en esa exigencia, aprobada por ley hace un año, dejaría las manos libres a una mayoría parlamentaría para imponer una nueva dirección para RTVE sin consideración alguna a los criterios de mérito y profesionalidad incluidos en el actual y, por el momento frustrado, concurso público.