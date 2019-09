Publicada el 18/09/2019 a las 13:01 Actualizada el 18/09/2019 a las 13:41

La noticia del cierre del NYT en Español ha sido rápida y brutal, y aún no puedo hablar. Pero quiero contarles que, en medio de todo, estuvimos trabajando en esto, para dejar una muestra de que cada minuto ha valido la pena: https://t.co/WQT2UlL7oe — Eliezer Budasoff (@ebudasoff) September 18, 2019

Lean, compartan. Y escriban que algo queda.



Algunas de nuestras historias favoritas en The New York Times en Español https://t.co/72JpfhEDr6 — Eli Lopez (@elopezgross) September 18, 2019

El diario estadounidense ha anunciado este martes elde, que echó a andar en 2016 “como parte de un experimento que expandió nuestra cobertura a diferentes idiomas, en un intento de alcanzar y atraer más lectores internacionales”.El prestigioso medio ha justificado su decisión en unaa: de acuerdo con la nota publicada por el New York Times, el proyecto “produjo alrededor de 10 artículos de alta calidad por día” pero no eraUna gran parte de las piezas publicadas por El New York Times en Español eran traducciones de la edición en inglés, pero también veían la luz con frecuencia. A pesar del cierre, desde el periódico neoyorquino han declarado quecon asiduidad, además de asegurar que, "que seguirá siendo sólida, con dedicados corresponsales, radicados en Medellín, Ciudad de México y Río de Janeiro".Tras conocer la noticia, el equipo editorial del NYT en Español ha puesto punto y final a su trayectoria con una selección de algunas de las mejores historias publicadas a lo largo de sus tres años de vida. En Twitter también se han sucedido los mensajes de despedida; así decían adiós, director editorial del New York Times en la lengua que hablan más de 577 millones de personas, y, otro de los editores: