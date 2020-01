Ya puedes saber qué empresas comparten tus datos con Facebook

Publicada el 29/01/2020 a las 16:00 Actualizada el 29/01/2020 a las 17:08

Con motivo del día de la privacidad de los datos celebrado este martes 28 de enero, Facebook anunció la puesta en marcha de una serie de funcionalidades para permitir a sus usuarios un mayor control sobre su privacidad, tanto dentro como fuera de la red social. Entre ellas se encuentra la herramienta de actividad fuera de Facebook, que la compañía con sede en California lleva probando durante los últimos meses, pero también otras novedades que se pondrán en marcha durante las próximas semanas. Según explica el propio fundador y CEO del imperio tecnológico, Mark Zuckerberg, en un comunicado en su sección de medios, aunque son conscientes de que tienen mucho trabajo por delante, uno de sus objetivos principales para "la próxima década" es "construir una protección de la privacidad mucho más fuerte para todos" dentro de la plataforma.

Con estas nuevas funcionalidades, se permitirá a sus usuarios conocer un poco mejor cómo la red social trata sus datos y entender las razones por las que se le muestra uno u otro anuncio. Toda esta información se encuentra ya accesible en la herramienta de actividad fuera de Facebook que la compañía lleva probando desde finales de agosto de 2019 en España, Irlanda y Corea del Sur.

Según explica Facebook, esta funcionalidad es "un resumen de aquella actividad que las empresas y las organizaciones comparten con nosotros en relación con tus interacciones, como las visitas a sus aplicaciones o sitios web". Para que la tecnológica pueda acceder a esta información, estos terceros debe usar sus herramientas para empresas: el inicio de sesión con la red social o el píxel de Facebook, unas pocas líneas de código de la propia plataforma que las empresas pueden copiar en su web y que permite recibir información sobre las acciones que se realizan en el sitio y hacer así que los anuncios sean más relevantes. "Usamos esta actividad para personalizar tu experiencia (por ejemplo, para mostrarte anuncios relevantes)", asegura la compañía. Lo que no incluyen en este intercambio, según el imperio de Zuckerberg, son listas de clientes que las empresas usan para mostrar anuncios relevantes a un grupo único de clientes.

Ahora, Facebook permite ver un resumen de toda esta información dando la opción al usuario de borrarla si así lo desea. "La actividad fuera de Facebook marca un nuevo nivel de transparencia y control. Hemos estado trabajando en esto por un tiempo porque tuvimos que reconstruir algunos de nuestros sistemas para que esto sea posible", explica Mark Zuckerberg.

Así, el usuario, una vez dentro de la red social sólo tiene que acceder a configuración, entrar en el apartado tu información de Facebook y seleccionar la pestaña actividad fuera de Facebook. Tras mostrar una ventana informativa sobre esta nueva herramienta y pinchar sobre una muestra de logos de páginas que el usuario sigue, webs que visita o de apps instaladas en el móvil o a las que accede a través de la cuenta en esta plataforma, deberás reingresar la contraseña para que se muestre un listado páginas que están compartiendo datos con Facebook, así como cuántos datos han compartido recientemente, y en qué fecha.

Una vez dentro de este listado –en el caso de los redactores de infoLibre la lista contiene desde 97 a 485 elementos–, pinchando sobre cada uno los íconos, la tecnológica responde a tres preguntas:

¿Cómo ha obtenido Facebook información esta actividad? A esta pregunta se dan dos respuestas: cómo se ha compartido y cuántas interacciones –que van desde aplicaciones abiertas, inicios de sesión en la aplicación con Facebook, visitas al sitios web o compras realizadas se han recibido –.

A esta pregunta se dan dos respuestas: cómo se ha compartido y cuántas interacciones –que van desde aplicaciones abiertas, inicios de sesión en la aplicación con Facebook, visitas al sitios web o compras realizadas se han recibido –. ¿Qué hace Facebook con la información de tu actividad? Aquí, se explica para que usan la información que reciben de este sitio y que puede ir desde contenido que puede interesarle al usuario hasta anuncios relevantes. En la mayoría de los detalles consultados, Facebook aclara en este apartado que no revelan esta esta información al sitio en cuestión ni que la venden "a nadie".

Aquí, se explica para que usan la información que reciben de este sitio y que puede ir desde contenido que puede interesarle al usuario hasta anuncios relevantes. En la mayoría de los detalles consultados, Facebook aclara en este apartado que no revelan esta esta información al sitio en cuestión ni que la venden "a nadie". ¿Qué puedes hacer? Se dan tres opciones: ir al sitio web, desactivar la actividad futura de este sitio o app o enviar comentarios sobre esta actividad.

El imperio tecnológico también aclara que en este listado no se muestra toda la actividad del usuario ya que no contiene ni la actividad más reciente o por motivos técnicos. Asimismo, aclaran que han recibido más detalles e información que no aparece en esta relación por motivos "de precisión": "se incluyen datos que hemos recibido cuando no has iniciado sesión en Facebook o cuando no podemos confirmar que has usado Facebook en ese dispositivo anteriormente. También incluye detalles como los artículos que has añadido al carrito".

Cómo borrar esta información

Para evitar que todas estas empresas dejen de compartir información con la red social, dentro de la misma ventana de actividad fuera de Facebook en el menú de la derecha, hay que acceder a la pestaña administrar actividad futura y, tras un mensaje explicativo y volver a pinchar sobre administrar actividad futura, se redirige a una nueva ventana dónde se puede apagar esta opción y consultar también las aplicaciones y sitios web cuya actividad se ha desactivado.

Siguiendo estos pasos se logrará que terceras empresas dejen de compartir datos con la plataforma provocando también que los anuncios que se muestren en el muro sean menos personalizados. Esta operación, advierten, es posible que tarde "48 horas". Eso sí, los datos que ya están en posesión en Facebook no se eliminan y la red social matiza que seguirá "recibiendo actividad de las empresas y organizaciones que visites" y que se podrán usar "con fines de medición y para realizar mejoras en nuestros sistemas de publicidad, pero se desconectará de tu cuenta".

Más notificaciones para dar al usuario mayor control sobre su privacidad

Pero la herramienta de actividad fuera de Facebook no es la única novedad que está implementando la plataforma. Durante los próximos días, los usuarios recibirán una alerta en su muro para revisar su configuración de privacidad que lo dirigirá a la herramienta Verificación de privacidad. Esta funcionalidad permite, según Zuckerberg, que "sea aún más fácil ajustar quién puede ver las publicaciones y la información del perfil, fortalecer la seguridad de la cuenta activando las alertas de inicio de sesión y revisar la información que se comparte con las aplicaciones en las que se ha iniciado sesión en Facebook".

Otra de las nuevas funcionalidades que se pondrán en marcha en los próximos días es la introducción de alertas para inicios de sesión de terceros. Estas notificaciones avisarán cuando se use el inicio de sesión de Facebook para iniciar sesión en aplicaciones de terceros. "Se ayudará así a mantener al tanto al usuario de cómo se usa su cuenta y editar su configuración", explica Zuckerberg.