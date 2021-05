El consenso sobre el futuro de RTVE se traslada al Parlamento

Publicada el 27/05/2021 a las 17:52 Actualizada el 27/05/2021 a las 18:17

el consenso muy mayoritario que eligió al actual Consejo de Administración se ha trasladado a todo lo que tiene relación con la radio y televisión pública estatal. Lo nunca visto y oído en el Parlamento desde la creación de la Comisión de Control de RTVE. Preguntas iniciadas o rematadas de buenos deseos por parte de la oposición política, respuestas corteses y colaborativas por parte del presidente, José Manuel Pérez Tornero , que en múltiples ocasiones venían a coincidir con las peticiones formuladas. Adiós a aquellos tiempos, tan próximos, en que el entonces presidente, José Antonio Sánchez, contestaba con un " yo soy votante del PP y lo voy a seguir siendo ", o cuando la administradora provisional, Rosa María Mateo, tronaba: "En mí no manda, ni va a mandar, ninguno de ustedes ". Adiós también a las continuas denuncias por censura y manipulación informativa, reiteradas por el PSOE frente al Gobierno del PP y viceversa. Por lo visto y oído en la sesión de este juevesque eligió al actual Consejo de Administración se ha trasladado a todo lo que tiene relación con la radio y televisión pública estatal.

Cierto que la mecánica obliga a presentar las preguntas con un adelanto que deja fuera la plena actualidad. Pero no lo es menos que diputados y senadores se han valido con frecuencia de cuestiones muy generales, que les permitían superar la literalidad de las cuestiones, e incidir en denuncias y reproches de última hora, pero hoy no ha sido el caso. Buenos deseos de futuro, total cortesía parlamentaria en las preguntas; agradecimiento por ellas y respuestas colaborativas del presidente de RTVE han dominado la jornada, que se ha iniciado de manera bien distinta cuando el senador Víctor Sánchez del Real, de Vox, ha interpelado a Pérez Tornero sobre la sentencia de la Junta Electoral que daba la razón y estimaba parcialmente la denuncia por la entrevista en La Hora de La 1 a Rocio Monasterio. El presidente de RTVE se ha mostrado conciliador al asegurar que "van a extremar el control, la vigilancia y el cumplimiento de las normas". No obstante, y ante nuevos reproches del parlamentario, ha zanjado: "Usted me está dando un caso, no ha sido en toda la campaña electoral, si no hubiésemos sido condenados. Lamento profundamente esta condena, y no vamos a recurrir la sentencia".