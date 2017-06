El presidente de RTVE no transmitirá el desfile del Orgullo tras declararse "católico, apostólico y romano"

El presidente de RTVE,, ha comparecido este miércoles ante la Comisión Mixta del Parlamento, en la que quizás sea su última presencia como máximo responsable de la Corporación, justo dos semanas antes de que el Congreso vote el cambio de la ley que rige a ese medio público. Tal vez por esa circunstancia quiso cerrar su autorretrato, iniciado hace dos años cuando declaró, también en sede parlamentaria: ", y lo voy a seguir siendo". Este miércoles completó este discurso con una nueva declaración: "". A Sánchez no parece importarle que el voto sea secreto y que la confesionalidad religiosa pertenezca al ámbito privado. No, él hace ostentación pública en la sede de la soberanía popular de convicciones y creencias por las que no ha sido nunca preguntado.Su declaración de fe la ha enmarcado en una pregunta del diputado del PSOEreferida a los motivos para no transmitir el desfile del World Pride, que tendrá lugar en Madrid el 1 de julio, y qué papel había tenido él en esa decisión. Sánchez no se escondió en la respuesta: ", como máximo responsable de la programación que soy. Además otras grandes cadenas tampoco lo retransmiten, como Tele 5 o Antena 3. No nos negamos a transmitirlo, es que nosotros tenemos ya nuestras programaciones diseñadas, y no encaja, no se puede dar todo, pero el evento, como no podía ser de otra manera, será cubierto por RTVE y tendrá cabida en otros espacios".El parlamentario socialista ha insistido en cuestionar "la idea de la sociedad que tiene Televisión Española para eludir la retransmisión de un acontecimiento mundial", y ha señalado la contradicción de que se emita la misa todos los domingos y no este evento: "Es algo que no nos sorprende, porque sabemos los problemas que tienen ustedes con la gente que piensa diferente, y siempre les ha faltado talante.". Para Sánchez, ese acontecimiento "tiene protagonismo, pero no el suficiente. Lo de los actos católicos no tiene nada que ver. Yo soy católico, apostólico y romano, y por eso soy de solidaridad muy grande, y".El presidente de RTVE ha puesto énfasis en señalar que en los 40 años que se lleva celebrando este encuentro, nunca ha sido retransmitido. "Tampoco durante el Gobierno socialista de José luis Rodríguez Zapatero", ha argumentado, aunque ha obviado dos hechos significativos: que es la primera vez que la cita tiene carácter mundial, y que el desfile sí será transmitido por laSexta y Telemadrid.A este mismo asunto se ha referido Pilar Lima (Podemos), quién se ha quejado de la negativa y ha recalcado que la ausencia de la retransmisión en directo del World Pride de TVE prueba que los directivos de Prado del Rey viven "", porque la marcha en Madrid "va a ser un hito histórico que merece toda la cobertura de una televisión pública".