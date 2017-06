Imputada una contratista por filtrar documentos clasificados sobre la supuesta injerencia rusa en Estados Unidos

Putin niega una injerencia en las elecciones

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este lunes la imputación de una contratista de Inteligencia por laen las elecciones presidenciales de 2016 a varios medios.En su comunicado, recogido por Europa Press, ha detallado que la imputada es Reality Leight Winner, de 25 años, agregando que fy que ha comparecido durante la jornada en un tribunal federal de la localidad de Augusta."Los excepcionales esfuerzos de las autoridades", ha dicho el vicefiscal general Rod J. Rosestein."Publicar material clasificado sin autorización. La gente a la que se confía documentación clasificada y promete protegerla debe rendir cuentas cuando violan est obligación", ha remachado.Winner es contratista en la Pluribus International Corporation y trabaja en las instalaciones de una agencia gubernamental en Georgia. Fue contratada el 13 de febrero ySegún el Departamento de Justicia, Winner "imprimió y retiró de forma inadecuada el 9 de mayo un informe de Inteligencia clasificado que". "Días después, lo entregó por correo a un portal de noticias online", ha añadido.Winner habría admitido, a pesar de saber que no estaba autorizada para ello, según el comunicado del Departamento.El Departamento de Justicia se ha pronunciado apenas unas horas después de que el portal The Intercept , datado el 5 de mayo y perteneciente a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).El informe, uno en agosto contra una compañía que vende software para el registro de votantes, y otro pocos días antes de las elecciones contra 122 oficiales electorales.El presidente de Rusia, Vladimir Putin, negó el domingo nuevamente que Moscú interfiriera en las últimas elecciones presidenciales, en las que se impuso Donald Trump,"Las direcciones IP pueden ser inventadas.. Eso no es una prueba", dijo, en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense NBC.Así, y tras tildar las acusaciones contra Rusia en este sentido de, indicó que recuerdan más "al antisemitismo y a las acusaciones contra los judíos"."No lo hicimos. Poned fin a esto", recalcó,y reiterando que "no hay pruebas específicas, sino acusaciones y conclusiones basadas en estas acusaciones".Por otra parte, Putin dijo que Estados Unidos tiene un historial de intervención en elecciones en el extranjero. "Ponga su dedo en cualquier parte del mundo, yen procesos electorales internos", afirmó."A cada acción siempre se opone una reacción igual", sostuvo, agregando que "de nuevo,". "Los presidentes van y vienen, incluso los partidos en el poder cambian, pero la dirección política principal no cambia", argumentó. No tendría sentido para nosotros interferir ", manifestó, resaltando que, si bien Rusia tiene preferencias de cara a unas elecciones,que Washington parece haber adoptado.