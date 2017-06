May asegura que modificará las leyes sobre Derechos Humanos si es necesario para combatir el terrorismo

La primera ministra británica, Theresa May, atiende un evento de campaña en Slough

"La primera ministra que dio a los terroristas su mayor victoria"

La primera ministra británica, Theresa May, aseguró que, incluidas las que versa sobre la protección y defensa de los Derechos Humanos, para combatir la amenaza terrorista, tras la serie de atentados que han sacudido Reino Unido en los últimos meses.May dedicó su discurso de este martes en Slough a ratificar su compromiso con la seguridad nacional, enfrentándose así a las críticas de los últimos días por mermar a los cuerpos de seguridadLa líder conservadora prometió "hacer más parade terrorismo cuando haya suficientes evidencias para saber que representan una amenaza, pero no suficientes evidencias para procesarlos"."Me refiero también a aumentar las penas de prisión para las personas que hayan sido condenadas por delitos de terrorismo y a hacer que sea", añadió la jefa de Gobierno."Ypara poder hacerlo", ha aseverado May.El atentado perpetrado el pasado sábado en el Puente de Londres, que ha dejado siete muertos y decenas de heridos,. El líder laborista, Jeremy Corbyn, incluso ha pedido la dimisión de la primera ministra por ordenar recortes en la policía como titular de Interior.May convocó elecciones anticipadas, precisamente, parasobre el Brexit, pero el Partido Conservador ha pasado de una ventaja de casi 20 puntos a un margen de tan solo un punto en esta semana, de acuerdo a los sondeos Corbyn rechazó este martes la propuesta lanzada por la premier británica y cuestionó la eficacia de las medidas. Negó que el combate al terrorismo requiera "restringir derechos en casa". "La respuesta correcta a los últimos ataques es frenar los recortes conservadores, invertir en nuestras fuerzas de seguridad y", contestó el dirigente opositor, según la información de The Guardian recogida por Europa Press.En la misma línea s eha pronunciado el líder del Partido Liberal Demócrata, Tim Farron, que ha acusado a la primera ministra de. Según Farron, solo servirá para restringir las libertades de los británicos. "Quiere mostrar una postura dura porque le aterroriza que su récord esté ahora bajo escrutinio", ha apuntado sobre May."Si hace lo que ha dicho, pasará a la historia como la primera ministra que dio a los terroristas su mayor victoria., todo lo que estos violentos asesinos quieren atacar", ha advertido, por su parte, la directora de la organización humanitaria Liberty, Martha Spurrier.