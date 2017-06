'The Sun' informa que unas 65 personas siguen desaparecidas tras el incendio de Londres

Un total de siguen desaparecidas desde el incendio que asoló el miércoles las 24 plantas del edificio de apartamentos Grenfell Tower en el barrio de Kensington, en Londres, según los cálculos realizados por el diario británico The Sun.Las autoridades británicasaunque se cree que aumentará conforme avancen las tareas de búsqueda de los bomberos en el interior de la torre, gravemente deteriorada por las llamas.Preguntado este jueves por la, el mando de la Policía británica Stuart Cundy aseguró que confía en que no se llegue a una cifra tan elevada. "Me gustaría confiar en que no va llegarse a una cifra de tres dígitos", señaló.Según The Sun, el incendio se originóy comenzó a arder. El vecino que vivía en el apartamento avisó a los vecinos de lo sucedido y las llamas se propagaron rápidamente.