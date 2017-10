La oposición anuncia que no reconoce los resultados

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se ha impuesto en al menos 17 de las 23 gobernaciones del país en las elecciones regionales celebradas este domingo en Venezuela , según ha anunciado el Consejo Nacional Electoral (CNE).La presidenta del organismo,, ha detallado que la participación se ha situado en el 61,14 %, agregando que en el estado de Bolívar los resultados aún no son irreversibles, por lo que no están incluidos en los resultados.De esta forma,se ha hecho con cinco gobernaciones -Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia-, si bien ha perdido el control de las tres con las que contaba hasta ahora -Amazonas, Lara y Miranda-.El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya ha reconocido los resultados, expresando su disposición a trabajar con los gobernadores opositores electos , según ha informado"Tiendo mi mano a los cinco gobernadores de la oposición para, ha dicho. "Mi llamado es a la paz porque creo que es el único camino para recuperar la prosperidad económica y la estabilidad social", ha remachado.Poco antes, la oposición de Venezuela resaltó que teníarespecto a los resultados que iba a anunciar el CNE, afirmando que la información que manejaba "es distinta" a la que iba a ser publicada.Previamente, el propio Maduro señaló que las elecciones regionales "son un paso más en el proceso, agregando que han sido "un éxito" que "refleja el triunfo de la democracia, de la Constitución, de las libertades públicas y de la Venezuela libre".Hasta estas elecciones, 20 de las 23 gobernaciones de Venezuela tenían gobernadores afines a Maduro, mientras que las otras tres estaban en manos de la oposición. La oposición de Venezuela ha anunciado este domingo que no reconoce losanunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE)."No reconocemos los resultados ofrecidos por (la presidenta del CNE) Tibisay Lucena", ha dicho, el jefe del Comando Nacional de Campaña de la principal coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), para las elecciones regionales."En primer lugar violaron los derechos ciudadanos al reubicar inconsultamente los centros de votación y demás, y ahora violan la votación de los venezolanos", ha dicho, en un comunicado publicado por Unidad Popular."Ni Venezuela, ni el mundo se cree el cuento que nos echaron. Hemos solicitado a los comandos regionales que verifiquen, que se audite todo, incluso en los estados que declararon como ganadores a los candidatos de la Unidad", ha resaltado.Por último,ha hecho un llamamiento a los candidatos opositores para que "planteen actividades de calle en respaldo a la irregularidad que se denuncia".Antes del anuncio de Lucena, la oposición de Venezuela resaltó que teníarespecto a los resultados que iba a anunciar el CNE, afirmando que la información que manejaba "es distinta" a la que iba a ser publicada.La presidenta del CNE anunció que else había impuesto en 17 gobernaciones, mientras que la MUD lo había hecho en cinco. Los resultados en Bolívar aún no son irreversibles.