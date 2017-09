Maduro asegura que está "listo para llegar a un primer acuerdo" con la oposición para lograr la paz

El presidente de Nicolás Maduro , aseguró este viernes que estácon la oposición para resolver los problemas yinforma Europa Press.El dirigente venezolano destacó que "cree en el diálogo y la palabra" y ha lamentado que los miembros de la oposición no acudieran al encuentro en República Dominicana , donde continuarán desarrollándose las conversaciones sobre la crisis política en Venezuela.Maduro manifestó que la oposición presenta ", que busca proporcionar entendimiento y la paz", según recogió el diario El Universal.Asimismo, denunció que la reunión no se celebró porque"Tengo pruebas de cómo una llamada de Washington determinó que un sector de la oposición no acudiera a la convocatoria de Danilo Medina".Por ello, instó a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) a, aunque reiteró que informalmente se encuentran en contacto.El martes, la MUD anunció que no acudiría a la cita en República Dominicana porquea favor de poner fin a la crisis política, económica y social que sufre Venezuela.