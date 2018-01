Las alemanas podrán conocer el sueldo de sus compañeros y exigir cobrar lo mismo que ellos

Alemania dará a partir de este sábado un nuevo paso en la erradicación de la brecha salarial entre hombres y mujeres, cuando entre en vigor una nueva ley que permite a las empleadas de empresas con más de 200 trabajadoresque ocupen un puesto similar."Si una mujer está segura de que está cobrando menos que un hombre, podrá reclamar jurídicamente su derecho a", ha explicado la ministra de la Mujer en funciones, la socialdemócrata Katarina Barley."En Alemania,. La mayoría de las mujeres, por lo tanto, a menudo no saben cuánto ganan en comparación con sus compañeros de trabajo hombres que desempeñan una misma función", ha añadido.En un país cuyo tejido productivo lo conforman principalmente empresas familiares de pequeño y mediano tamaño, se estima queAdemás, las empresas que cuentenperiódicos sobre la igualdad salarial en sus cuadros internos, con el objetivo de garantizar que se respeta el principio de "mismo salario para el mismo trabajo".Según datos publicados por el Ministerio de Asuntos Sociales en 2016 en base a estadísticas alemanas y europeas,, por detrás de Estonia , donde las mujeres perciben un 28,3 % menos de sueldo bruto y de Austria , donde la diferencia es de un 22,9 %.Expertos atribuyen la gran diferencia salarial registrada en Alemania, entre otros factores, a queque los hombres y a que ocupan menos cargos directivos. No obstante, descontados esos elementos, las mujeres también cobran menos que los hombres cuando desempeñan un trabajo similar. En este caso, perciben un 7 % menos que sus compañeros varones.es la segunda norma a favor de la igualdad en el ámbito empresarial que los socialdemócratas han logrado imponer durante la última legislatura (2013-2017), en la que gobernaron en gran coalición con el bloque conservador liderado por la canciller Angela Merkel.Como socio menor,una ley que obligaba a las grandes empresas alemanas -aquellas con más de 2.000 empleados- a implantar una cuota del 30 % de mujeres en sus consejos de administración a partir de 2016, so pena sanciones.Esta norma también contempla que empresas más pequeñas y los servicios públicosy exige informar regularmente sobre sus avances. Sin embargo, al contrario que las grandes empresas, no son multados si no alcanzan el objetivo.