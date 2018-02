Statement on today's court hearing to dismiss my arrest warrant. Judgment next week on Tuesday Feb 13 (2pm). pic.twitter.com/pMkT14Ckmt — Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) 6 de febrero de 2018

Una situación "insostenible"

La Justicia británica ha rechazado un recurso presentado por el fundador de Wikileaks, Julian Assange, paraque pesa sobre él desde 2012, por lo que aún se arriesga a ser detenido si abandona la embajada de Ecuador en Londres, informa Europa Press.Assange llevaen la legación diplomática ecuatoriana, en la que entró para esquivar una extradición a Suecia, donde estaba siendo investigado por presuntos delitos sexuales. El fundador de Wikileaks argumentó que no existían garantías de que luego no fuese extraditado a Estados Unidos y juzgado por la filtración de decenas de miles de documentos secretos.Pese a que el caso sueco ha quedado archivado, las autoridades británicas han seguido argumentando que Assangedictada en Reino Unido y, por tanto, la orden de arresto contra él sigue en vigor.En un intento por romper el impasse, Assange ha recurrido a la Justicia británica para tratar de eliminar dicha orden. Sus abogados han argumentado ante el Tribunal de Westminster que dicha medida, pero la jueza Emma Arbuthnot no lo ha entendido así.En su resolución, Arbuthnot ha explicado que" de que se deba retirar la orden de arresto y ha instado a Assange a explicar por qué no se entregó en su día a las autoridades. El delito en el que pudo haber incurrido conlleva una pena de cárcel de hasta un año."La jueza ha fallado", ha matizado Assange en Twitter, desde donde ha apuntado que ahora quedarían "otros puntos" por resolver. En este sentido, ha descartado que hubiese perdido la apelación de forma definitiva, como sí han asegurado los medios británicos: "La vista todavía sigue".Poco después, la jueza ha anunciado que el 13 de febrero fallaría sobre una petición de los abogados de Assange para que las autoridades británicaspor violar los criterios de la libertad condicional concedida en 2012.El anterior Ejecutivo ecuatoriano, presidido por Rafael Correa, concedió a Assangepero Reino Unido, donde se encontraba en esos momentos, se negó a concederle un salvoconducto para que viajara a Ecuador alegando que debía ejecutar la orden de detención.El actual Gobierno de Ecuador, encabezado por Lenín Moreno, no ha ocultado su molestia por la situación "heredada", que ha llegado a calificar de. Quito, que en enero concedió la nacionalidad a Assange para intentar desbloquear la situación, ha apelado sin éxito a la mediación internacional.Una abogada de Assange, Jennifer Robinson, ha subrayado que seguirán trabajando para que su cliente pueda abandonar Reino Unido. "Si Julian Assange sale de la embajada hoy, se arriesga a ser extraditado a Estados Unidos para ser procesado por publicar información de interés público con Wikileaks", ha añadido, en una nota en la que ha pedido a las autoridades británicas garantías de que no existe ninguna petición norteamericana pendiente.Robinson ha recordado que la Administración de Donald Trump "ha dejado claro" que el procesamiento de Assange