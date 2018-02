El responsable de Oxfam Reino Unido reprocha las críticas "desproporcionadas": "¿Hemos asesinado a bebés?"

El director ejecutivo de Oxfam Reino Unido, Mark Goldring, ha reprochado lasa la organización tras conocerse el escándalo de prostitución protagonizado por varios de sus trabajadores en Haití y"La intensidad y ferocidad de los ataques te hace cuestionarte qué hemos hecho.", se ha preguntado Goldring en una entrevista con el periódico The Guardian , que recoge Europa Press. "La escala de los ataques parece desproporcionada con respecto al nivel de la culpabilidad", ha añadido.Goldring incluso ha especulado con la posibilidad de queque prestan organizaciones como Oxfam. "No se puede resolver la pobreza con una escuela, un pozo y un enfermero. Nosotros vamos más allá y nos preguntamos qué es lo que hace que la gente siga siendo pobre. Nos enfrentamos a ello y hay mucha gente a la que no le gusta eso", ha argumentado.Goldring ha apuntado que "todo lo que decimos se manipula" y ha recordado que algunas de sus comparecencias en programas de televisión "solo han servido para avivar las llamas"., ha apostillado. Sin embargo, ha destacado que tras saberse del caso se establecieron nuevas normas para facilitar las denuncias y se creó un equipo de salvaguarda.En cuanto a la reacción tras conocer internamente el caso, Goldring ha reconocido que"No se hizo para protegerles, sino de buena fe, para intentar", ha aseverado. "El objetivo de Oxfam es ayudar a salvar vidas. Si tu organización quiere hacer de verdad un mundo mejor,", ha apostillado.En cualquier caso, Goldring ha reconocido quey no descarta que grandes empresas que aportan fondos se estén planteando cancelar la relación. "Sí. Esta asociación es un problema para ellas", ha apuntado.