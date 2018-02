Li Baiguang, un, ha muerto este lunes en un hospital de Nanjing a causa de un fallo hepático repentino, según han informado a Reuters diversas fuentes, algunas de las cuales han expresado sus sospechas, ya que Li "parecía estar bien"."Después de una repentina enfermedad,", ha dicho una de las fuentes, subrayando que Li "no se había sometido a una revisión médica recientemente", por lo que es imposible saber si sufría una dolencia hepática.No obstante, Bob Fu, un amigo de Li, ha sostenido quey ha recordado que ya hay varios activistas chinos que han fallecido por problemas de hígado en los últimos años. "No bebía alcohol y no fumaba" y "parecía estar perfectamente bien" cuando le vio en una reciente visita a Washington, ha indicado.Li ganó en 2008 el premio concedido por la National Endowment for Democracy, una ONG estadounidense, por su trabajo como abogadoÉl mismo fue arrestado varias veces, la última el pasado mes de octubre.El de LiEn 2017, el premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo murió de un cáncer de hígado meses después de ser liberado por razones humanitarias tras pasar casi una década encarcelado por