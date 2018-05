Maduro acude casi en solitario a unas elecciones presidenciales ampliamente cuestionadas

Hacia el 20 de mayo

Sin rival

, en unas elecciones presidenciales a las quey con un objetivo claro: lograr una contundente victoria que le permita dar carpetazo a la crisis política, aunque también económica y humanitaria, que Venezuela arrastra desde su llegada al poder, informa Europa Press.Maduro irrumpió en el Palacio de Miraflores en 2013 por expreso deseo de Hugo Chávez, que en sus últimos meses de vida le designó como heredero político para evitar lo que anticipaba como una lucha intestina para ocupar su silla. Entonces nadie cuestionó –al menos públicamente– al nuevo presidente.Tras apenas un mes de interinidad, legitimó el cargo por la mínima. Maduro se impuso exactamente por 141.358 votos a un Henrique Capriles que, en los comicios de ese 14 de abril de 2013, vio esfumarse la mejor oportunidad que había tenido la oposición venezolana en 14 de años para desahuciar al chavismo.El lustro de Maduro ha estado marcado desde sus inicios por el estallido de una crisis económica vinculada a una economía demasiado dependiente del petróleo. Por primera vez, la base social del 'chavismo' estaba amenazada. La Mesa de Unidad Democrática (MUD), coalición opositora, lanzó en 2014 las mayores protestas contra el Gobierno. El saldo:, Leopoldo López.La oposición ganó las elecciones parlamentarias de 2015. La MUD se hizo con el control de la Asamblea Nacional con una mayoría que le daba el poder necesario para purgar las instituciones. Maduro contraatacó con unaEn 2016, la MUD propuso una consulta popular para que los venezolanos decidieran sobre la continuidad de Maduro en el cargo. El Consejo Nacional Electoral (CNE)La respuesta fue una segunda revuelta en el año siguiente que dejó más muertos y detenidos.Maduro dio jaque mate convocando elecciones a una Asamblea Constituyente. La MUD no participó esgrimiendo que era un proceso "ilegal" porque el presidente se había saltado el paso del referéndum instaurado por Chávez.aunque la empresa que gestiona el sistema electoral denunció un fraude de un millón de votos. Nacía un órgano cien por cien chavista queLa inercia económica y política ha provocado un éxodo venezolano hacia los países fronterizos., todos con enormes necesidades por la falta de comida y medicamentos. Una crisis humanitaria que Maduro ha negado. "Los esperamos de regreso con los brazos abiertos, vengan", ha instado.La Asamblea Constituyente fue el detonante de una ofensiva internacional, también regional, para persuadir a Maduro y su entorno de que en 2018 se celebraran unas elecciones presidenciales que. Los contactos arrancaron en septiembre en República Dominicana con su presidente, Danilo Medina, y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) –a través del trío de ex presidentes: el español José Luis Rodríguez Zapatero, el panameño Martín Torrijos y el también dominicano Leonel Fernández– como mediadores.Hasta febrero hubo esperanzas de que el diálogo entre Gobierno y oposición alumbrara un pacto sobre las condiciones en las que debían celebrarse las próximas elecciones presidenciales, que, por mandato constitucional, no podían prolongarse más allá de 2018. No fue posible.En una huida hacia delante, Maduro anunció que el 20 de mayo habría votación. De esta forma adelantó el calendario electoral –los comicios se esperaban para final de año– dejando a la coalición opositora sin tiempo para preparar unas primarias con las que poner orden ensobre cómo enfrentar al chavismo.La MUD no participará porquepara que los resultados sean creíbles: la liberación de los presos políticos y la revocación del veto electoral que impide a sus principales partidos y dirigentes, entre ellos Voluntad Popular (la formación de López) y Capriles, participar en estos comicios; un verdadero árbitro electoral; y abrir la puerta a la ayuda humanitaria., que no han hecho más que arreciar su ofensiva con sanciones contra la cúpula venezolana. Pese a ello, se ha mantenido firme: "Llueve, truene o relampaguee habrá elecciones presidenciales el 20 de mayo".Paradójicamente, la mano tendida le ha llegado desde la MUD. Henri Falcón, ex alcalde de Barquisimeto y ex gobernador de Lara, desobedeció las directrices de la coalición opositora y se inscribió como candidato presidencial. La Mesa de Unidad Democrática le ha echado de sus filas porqueEste camaleón político, chavista primero y disidente después, es el único capaz de hacer sombra a Maduro este domingo. En los últimas semanas,, pero finalmente ambos la han descartado.La MUD y sus aliados internacionales no dudan de que Maduro saldrá victorioso.La campaña del presidente se ha centrado en llamar al voto. Incluso ha prometido un "premio especial" para quienes voten. Después, asegura, habrá "grandes cambios económicos para ir a una época de renacimiento".La Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y la UE han avanzado que no reconocerán los resultados electorales y han amenazado con más sanciones para propiciar el "cambio" en Venezuela. La MUD se ha limitado a señalar que la "lucha" seguirá. Así las cosas, la incógnita es qué pasará el 21 de mayo.