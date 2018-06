Miles de personas se concentran en Londres para pedir un referéndum sobre los términos finales del 'Brexit'

Publicada el 23/06/2018 a las 18:15 Actualizada el 23/06/2018 a las 18:16

"Libertad para salir"

Miles de partidarios de lase han concentrado el sábado en el centro de Londres para pedir al Gobierno británico que realice unasobre los términos del Dos años después de que el país votara para abandonar el bloque comercial europeo, las encuestas muestran que lassobre el Brexit están arraigadas y, a pesar de cierta confusión sobre lo que significará,La campaña "", que incluye varios grupos pro-UE, tiene como objetivo garantizar una"para que podamos decidir si una decisión que afectará nuestras vidas por espacio de generaciones mejora o empeora el país". En este plano, unaa principios de esta semana indica que el 48% de los encuestados apoya un referéndum sobre el acuerdo final, mientras que el 25% se opone.Hasta el momento no hay certeza sobre laen medio de las luchas internas en el Gobierno conservador de la primera ministra Theresa May , así como entre algunos de sus oponentes sobre lo que quieren de las nuevas relaciones comerciales de Reino Unido con la UE después de su salida en marzo del año próximo.Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores,, uno de los principales defensores del voto de salida, se ha postulado a favor del Brexit en un artículo del periódico The Sun Reino Unido votó por "lacon los corsés de la regulación y las normas de la UE", ha declarado, y cualquier relajación del acuerdo final –como la pertenencia aly la– no sería bienvenido. Los que votaron por Brexit", ha mencionado el mandatario. "No quieren lo que quieren los otros, que es un rollo de papel higiénico: suave, flexible y aparentemente".Johnson también fue citado en el periódico The Telegraph por dos fuentes diplomáticas diciendo que desdeñaba las preocupaciones de los líderes empresariales sobre el impacto del Brexit.Por otro lado,, jefe del fabricante alemán Siemens en Reino Unido, ha lamentado que los lemas sobre Brexit eran "increíblemente inútiles". "Lo que tenemos que hacer ahora esa nuestros socios europeos y determinar qué es un, que funciona para ambas partes", ha declarado.