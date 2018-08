Muere John McCain, senador estadounidense y antiguo candidato a la Casa Blanca, a los 81 años

Publicada el 26/08/2018 a las 12:20 Actualizada el 26/08/2018 a las 13:11

Pedro Sánchez: "Creyó firmemente en su país"

El senador estadounidense, rival deen las elecciones presidenciales de 2008, ha fallecido este sábado a los. Su familia ya había anunciado el pasado viernes que había interrumpido el tratamiento médico recibía el político para hacer frente al cáncer que sufría desde hace cerca de un año.McCain, antiguoy veterano de la, reveló el año pasado que padecía un gliobastoma "agresivo", el tipo más común de cáncer cerebral . Alejado de la vida pública, su última aparición en el Senado data de julio de 2017, cuando acudió a votar la reforma sanitaria. "En este último año, John ha superado las expectativas de supervivencia. Pero el progreso de la enfermedad y el inexorable avance de la edad han dado su veredicto. Con su habitual fuerza de voluntad, ha elegidomédico", explicaba su familia en el comunicado del viernes.La salud de McCainy los medios norteamericanos ya se habían hecho eco incluso de los. Según fuentes familiares citadas por medios como The New York Times , el entorno del senador ya ha trasladado a la Casa Blanca que el presidente, no estará invitado a las exequias que se desarrollarían en la catedral de Washington.McCain, que ha intercambiado todo tipo de reproches con Trump –el mandatario llegó ade la etapa del senador en la guerra–, prefiere que asista en cambio el actual vicepresidente, Mike Pence . También habría pedido a los expresidentesque lean unas palabras en el funeral.El presidente del Gobierno,, ha lamentado la muerte del senador estadounidense y ha enviado su pésame a sus familiares y al pueblo norteamericano. Así, ha destacado que el senador republicano fue alguien que "y en la democracia"."Siento el fallecimiento del senador John McCain y envío mis condolencias a su familia y al. Nunca resulta leve la muerte de alguien que creyó tan firmemente en su país y en la democracia", ha escrito el presidente del Gobierno en su cuenta de Twitter.