Miles de personas se han concentrado este sábado en el centro de Londres para organizar un Día de la Rebelión en protesta contra la crisis medioambiental provocada por el cambio climático . Los asistentes han acudido a cinco puentes del río Támesis a partir de las 11.00 horas, según informa Europa Press, como parte de una autoproclamadaorganizada por el grupo Extinction Rebellion (Rebelión contra la Extinción), de reciente aparición, que quiere forzar a los gobiernos a tratar las amenazas de la degradación del clima como una"El contrato social se ha roto y, por lo tanto, no solo es nuestro derecho, sinoy el flagrante incumplimiento del deber, y rebelarnos para defender la vida misma", ha declarado una de las organizadoras de la protesta, en comentarios recogidos por The Guardian . "No es un paso que tomemos a la ligera", ha añadido otra manifestante,. "Si las cosas continúan como están, nos enfrentamos una extinción mayor que la que mató a los dinosaurios. No sé del resto de la gente, peroLa campaña llegó a los titulares recientemente cuando el exarzobispo de Canterburyse unió a casi 100 académicos que se pronunciaron a favor de esta causa. "Si bien nuestras perspectivas académicas y experiencia pueden diferir , estamos unidos en este punto: no toleraremos el fracaso, de éste o ningún otro gobierno, a la hora de tomar medidas sólidas y de emergencia con respecto a la crisis ecológica" , hizo saber en una carta recogida por el medio británico. "La ciencia es clara, los hechos son indiscutibles, y es inconcebible para nosotros que nuestros hijos y nietos tengan que soportar la, aparecido por nuestra propia mano", añadió.