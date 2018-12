Bruselas llega a un acuerdo con Italia sobre su plan presupuestario

Publicada el 18/12/2018 a las 21:13 Actualizada el 18/12/2018 a las 21:14

Italia ha llegado a un acuerdo con la Comisión Europea en relación a su plan presupuestario para 2019, según ha confirmado el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia a la agencia Reuters, acabando de esta forma con varias semanas deque han llegado a afectar a los mercados financieros. Informa Europa Press.No obstante, fuentes cercanas al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, han instado a, ya que Roma solo ha recibidopor parte de Bruselas. El acuerdo no se espera que quede formalizado hasta que el Colegio de Comisarios se reúna este miércoles en Bruselas."Hay una expectativa razonable sobre que el plan presupuestario llamará la atención de la Comisión mañana y que será positivo para Italia", han detallado esas mismas fuentes, aunque han añadido que es "necesario"para considerar que la negociación haya concluido "definitivamente".La Comisión Europea ha confirmado que el plan presupuestario de Roma se discutirá, pero no ha comentado si las partes ya habían cerrado un acuerdo verbal. "Todas las opciones están abiertas y corresponde al Colegio de Comisarios discutir y decidir cualquier siguiente paso potencial", ha expresado este martes en rueda de prensa la portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva.De la misma forma, el Ministerio de Economía y Finanzas italiano tampoco ha dado mássobre los contenidos del acuerdo. Bruselas y Roma llevan varias semanas negociando después de que la Comisión Europea rechazara el primer borrador presupuestario que presentó el Gobierno italiano. Tras varias rondas de conversaciones, el primer ministro, Giuseppe Conte , accedió apara el próximo año del 2,48% inicial al 2,04%.Conte defendió la semana pasada que el nuevo borrador presupuestario "no traiciona" la confianza de la sociedad italiana porque mantiene las reformas con "mayor impacto social", en especial la, sobre la que ha asegurado que no se modificandel que se beneficiarán, y la reforma de las pensiones.Asimismo, el acuerdo entre Italia y la Comisión Europea también abre la puerta, finalmente, no abrir un procedimiento de déficit excesivo al país mediterráneo.