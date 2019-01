EEUU, Canadá y varios países latinoamericanos reconocen al autoproclamado presidente de Venezuela

Publicada el 23/01/2019 a las 19:03 Actualizada el 23/01/2019 a las 20:51

Crisis política en Venezuela

Almagro reconoce a Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela

Colombia, Brasil y Perú se suman al reconocimiento de Guaidó

Borrell quiere una posición europea sobre Venezuela, sin "hacer seguidismo"

Rivera pide al Gobierno de Sánchez que reconozca a Juan Guaidó como presidente en sustitución

Casado exige al Gobierno que reconozca a Guaidó como "el presidente legítimo" de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que, como presidente legítimo del país suramericano, un paso con el que busca aumentar la presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro.Trump ha revelado su decisión en un comunicado, minutos después de que Guaidó anunciara que asume las competencias del Ejecutivo venezolano para luchar contra la "usurpación" de la Presidencia por parte de Maduro. El presidente de Estados Unidos ha reconocido a Guaidó como "presidente interino" del país. "El presidente Donald Trump ha reconocido oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela", ha anunciado la Casa Blanca en su cuenta oficial de Twitter.En cuanto a Canadá, la ministra de Exteriores de Canadá,, Suiza, que el Grupo de Lima, del que forman parte, está preparando una declaración "más completa" que se publicará "en breve". Este anuncio era adelantado por la cadena de televisión canadiense CBC, sobre la alta probabilidad de que el Gobierno del país norteamericano también reconociera a Guaidó como presidente interno de Venezuela.El jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se ha proclamado presidente del país en el marco de lasen Caracas y otras ciudades contra el Gobierno de Nicolás Maduro. "Juro asumirlas competencias de la Presidencia de Venezuela ", ha dicho Guaidó durante la protesta celebrada en Chacao,, según informa el diario local El Nacional. Miles de personas se han echado a las calles para expresar su respaldo a la hoja de ruta ideada por el Parlamento para salir de la crisis política y humanitaria que sufre la nación caribeña.Guaidó, al que la multitud ha jaleado en varios momentos, ha subrayado que toma posesión del cargo en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional y conforme a la Constitución "para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres".La se agudizó el pasado 10 de enero , cuando Maduro inicióla oposición y gran parte de la comunidad internacionalporque consideran que es fruto de un proceso electoral fraudulento que culminó con la votación del 20 de mayo. La Asamblea Nacional ha definido a Maduro como un "usurpador" del cargo y se ha arrogado el Poder Ejecutivo, peroexpresamente a Guaidó como nuevo presidente del país.Ha sido el propio Guaidó quien lo ha hecho, aprovechando el escenario que le han brindado las manifestaciones opositoras de este miércoles. "Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela", ha dicho desde Chacao, en Caracas, jaleado por el público.El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha reconocido al jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó,del país, en sustitución de Nicolás Maduro, cuyo segundo mandato apenas cuenta con reconocimiento internacional. "Nuestras felicitaciones a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Tiene todo nuestro reconocimiento", ha escrito el ex canciller uruguayo en su cuenta oficial de Twitter.Almagro es. De hecho ha impulsado la activación de, lo que podría llevar a su suspensión como país miembro.Los gobiernos de Colombia, Canadá, Brasil y Perú han expresado su reconocimiento a Juan Guaidó,, aumentando con ello la. "Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo se libre de la dictadura", ha anunciado el presidente colombiano, Iván Duque, también desde el Foro Económico de Davos, Suiza.Junto a él han comparecido ante la prensa el presidente brasileño, Jair Bolsonaro; la vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, quienes han anunciado también el reconocimiento de sus respectivos gobiernos a Guaidó comoEl ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell,como presidente encargado del país, y ha apostado por la "unidad de acción" de la Unión Europea. Ello, ha dicho,porque "no se puede tomar decisiones en caliente, sin estar bien informado". "No vamos a hacer seguidismo de nadie", ha añadido.Borrell ha conocido los acontecimientos durante un debate con, que también se ha mostrado partidario de esa "unidad de acción ". El ministro español se ha levantado anticipadamente de la conferencia para atender una llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el Foro de Davos, y. Borrell ha recordado que tanto él como su colega portugués han advertido en sus reuniones con los colegas europeos de que. "Cuando ocurren estas cosas el poder determinante lo acaba teniendo el Ejército, que no sabemos dónde está", ha dicho.Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reclamado al Ejecutivo que reconozca al jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela comopara abrir una "transición democrática" en el país. "Pido al Gobierno de España que reconozca a Juan Guaidó como presidente de Venezuela,, para que se abra paso una transición democrática que devuelva la libertad y la voz a los venezolanos. Tenéis todo mi apoyo", ha indicado Rivera en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha exigido a Pedro Sánchez que reconozca a Juan Guaidódespués de que este se haya autoproclamado líder del país sudamericano. En declaraciones a los medios, Casado ha asegurado que. "Pedro Sánchez en vez de ir a agasajar a Cuba un dictador tiene que unirse a las naciones que están llevando a la corte penal internacional a un sátrapa", ha aseverado. "El dictador Maduro ha usurpado el poder a costa dea los venzolanos y debe abandonar de inmediato el gobierno", ha añadido en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.