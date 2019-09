Polémica por las fotografías de Guaidó con dos narcos colombianos: Maduro asegura que "hay más pruebas" contra él

Publicada el 14/09/2019 a las 12:28 Actualizada el 14/09/2019 a las 14:07

Guaidó niega sus vínculos con los narcos

El Nicolás Maduro , ha asegurado este viernes que Juan Guaidó , con el, en alusión a unasde la banda criminal colombiana Los Rastrojos, informa Europa Press.Maduro ha sostenido quey ha revelado que "hay más pruebas" de la presunta relación de Guaidó con "el narcotráfico colombiano". "Tremendo bandido, tremendo criminal, que ha elegido el Gobierno de Estados Unidos para ser el líder de la oposición ", ha dicho durante un acto del partido gobernante, el PSUV, según informa la prensa local. Además, ha acusado a su homólogo colombiano, Iván Duque , de "organizar la salida hacia Cúcuta de Guaidó con Los Rastrojos", apuntando también que el ex presidente colombianoLas instantáneas se han conocido este viernes pero fueronen la frontera colombiana para conseguir ayuda humanitaria. En ellas,, presuntos miembros de Los Rastrojos ya capturados. La, quien ha dado a conocer estas imágenes, ha sugerido que. Lo cierto es que aún no se sabe cómo llegó a territorio colombiano.El líder opositor, incidiendo en que es el Gobierno de Nicolás Maduro quien los acoge a "irregulares" en Venezuela, y ha anunciado quePor su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha informado este viernes de que, "ante las graves evidencias que se han hecho públicas en las últimas horas, respecto a la vinculación de Juan Guaidó con el grupo narcoparamilitar conocido como Los Rastrojos,(...)" contra él.Sin embargo,, a quien ha definido como "un héroe". ", es un defensor de la democracia y de su pueblo, es un hombre que ha tenido la valentía de enfrentar a un dictador que ha intentado quitarle la vida muchas veces", ha señalado Duque y ha recogido Radio Caracol.Elha emitido un comunicado en el que aclara que"El Gobierno colombiano no participó en la logística del traslado del presidente Guaidó desde Caracas hasta la frontera con Colombia, ni tuvo ningún rol en el paso de Guaidó por los sitios conocidos como "trochas"", han detallado. ". John Jairo Durán Andrade, alias Menor, fue capturado por la Policía Nacional en junio en Puerto Santander. Albeiro Lobo Quintero, alias Brother, se entregó al Ejército Nacional cerca de Guaramito y fue procesado por el delito de concierto para delinquir", han añadido.Esta es la. Ya está siendoy unaa cambio de apoyo político de Reino Unido. Todas estas acusaciones se enmarcan en la crisis política que sufre Venezuela debido al pulso entre Maduro y Guaidó para que la comunidad internacional los reconozca como único mandatario legítimo.