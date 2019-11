Johnson asume el acuerdo con Bruselas como única forma de salir de la UE

Publicada el 03/11/2019 a las 14:08 Actualizada el 03/11/2019 a las 14:29

Johnson descarta un nuevo referéndum para la independencia de Escocia

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson , ha declarado este domingo quepasa por el, tal y como ha reconocido en una entrevista concedida a Sky News y recoge Europa Press.Esta declaración coincide con una información publicada este sábado por The Times, que anticipaba los preparativos de unen el que Johnson declarará el abandono de su idea de "conseguir el Brexit o morir en el intento", es decir, una ruptura limpia con Bruselas.En la entrevista, Johnson ha relacionado este cambio de rumbo con laque hubiera supuesto una tabla de salvación ante lo que habría sido una tumultuosa salida del bloque europeo sin acuerdo previo.En este sentido, el primer ministro británico ha declarado que el presidente norteamericano, Donald Trump se ha equivocado con esta negativa. "Cualquiera que vea nuestro acuerdo puede ver que es un acuerdo extraordinario", ha asegurado el primer minstro. "Me temo que, en este sentido,".Por su parte, con respecto a la posibilidad de convocar un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia como demandan los nacionalistas escoceses, Jonhson ha descartado esta opción: "Ya hubo uno en 2014". Ante la repregunta sobre si él como primer ministro aceptaría un segundo referéndum, ha sido más tajante: "No, no lo haría. No quiero que haya uno".La postura de Johnson contrasta con la del principal partido de la oposición, el, aunque en la misma abogaría por que Escocia siguiera dentro de Reino Unido.La portavoz de Empresas, Energía y Estrategia Industrial laborista,, ha argumentado que si el Gobierno escocés decide apoyar un segundo referéndum de independencia después de las próximas elecciones escocesas, previstas para 2021, un Gobierno liderado por Jeremy Corbyn –secretario general laborista–. Para ello, según Long-Bailey, primero el Gobierno escocés debe poner en marcha todo un proceso legislativo.Estas declaraciones de tories y laboristas son la respuesta de los partidos mayoritarios de Westminster aly liderado por la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, quien además dirige el Partido Nacionalista Escocés (SNP). Sturgeon defendió que la independencia de Escocia está "al alcance de la mano" , pero para avanzar en ese sentido ha pedido una fuerte presencia del nacionalismo escocés en el Parlamento de Londres tras las elecciones legislativas británicas del próximo 12 de diciembre."Estas elecciones generales son las más importantes de nuestras vidas", ha advertido. "Tenemos que salir en multitud y votar en estas elecciones, votar para huir del caos, la miseria y la división del Brexit y", ha argumentado. "Es el momento de que Escocia elija su propio futuro. Es el momento de que Escocia sea un país independiente", ha remachado. Al acto han asistido unasque han abarrotado el centro de Glasgow en un mar de banderas escocesas y de la UE, aunque también