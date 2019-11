Publicada el 12/11/2019 a las 17:02 Actualizada el 12/11/2019 a las 17:51

Proyecto Alepoh

Poner en pie de nuevo la ciudad siria de, tanto sus edificios como las vidas de sus habitantes, es el principal objetivo de laabierta por la ONG Rescate , de la que han salido yaque ha dejado tras de sí la guerra en la que vive sumida Siria desde marzo de 2011, según informa Europa Press.La ONG española, en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), puso en marcha el proyecto en el barrio de. Al menos 136 hombres y mujeres han trabajado en este proyecto para reconvertir 10.000 toneladas de escombros en ladrillos con. Han ayudado ya a 15.000 personas."No solo es hacer ladrillos para construir casas. También se están construyendo seres humanos", ha destacado la jefa de misión de ONG Rescate en Siria,, para quien esta fábrica significa la "esperanza" de numerosas personas, comenzando por sus propios trabajadores —en su mayoría con formación universitaria—.Khulud Abu Baker perdió a varios miembros de su familia por un ataque y ahora está implicado en este "estimulante" proyecto. "El ladrillo primero formará parte de una casa, reunirá a una familia y ayudará a restablecer y a construir el país", destaca en un vídeo, al hablar de un sentimiento compartido también por otros compañeros."No puedo describir lo que siento, desde que empecé el trabajo en este proyecto siento que con estos ladrillosa y participar en ello me permite desahogarme de lo que llevo dentro", afirma por su parte Yaman Asuad, que perdió a su prometida en un bombardeo perpetrado el día de su cumpleaños y que se vio obligado a dejar los estudios.Con el objetivo de, la ONG ha lanzado una edición limitada de. Con su venta, podrían fabricarse casi 1,5 millones de unidades en la Fábrica de la Esperanza y beneficiar a 34.000 personas más durante los dos próximos años, buscando no solo rehabilitar unas 400 viviendas sino también embarcarse en otros proyectos como la, uno de ellos destruido por el grupo terrorista Estado Islámico.El proyecto Alepoh ha sumado ya el apoyo de la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas (Hispalyt), la Asociación Española de Distribuidores de Materiales de la Construcción (Andimac) y la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). De hecho, la fabricación del nuevo ladrillo, que incluye el emblema made in Spain, se ha elaborado a partir de un molde de la firma riojanaen la fábrica de la madrileña Céramicas la Paloma.La idea y dirección creativa ha corrido a cargo del publicista, que ha alegado que la edición limitada "es el, pero también porque es el más valioso del mundo". La iniciativa aspira a recaudar un millón de euros antes incluso de que acabe el año.Las asociaciones y federaciones españolas implicadas han apelado a la "responsabilidad social" y al "deber moral" para explicar los motivos de la implicación de un sector, el de la construcción, que suma en España unas 400.000 empresas. Es a ellas a quien va dirigida especialmente esta simbólica venta, abierta no obstante a todo aquel que quiera participar a través de la web "Siria no necesita política ahora. Siria necesita ahora mismo apoyo de cualquiera que pueda hacer algo bueno", ha subrayado Al Joundi durante la presentación de este proyecto.