La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha afirmado que los resultados de las elecciones legislativas , entre otras cuestiones porque considera que el primer ministro británico, Boris Johnson , no tiene "mandato" en Escocia.El Partido Nacional Escocés (SNP) fue uno de los grandes vencedores de la noche,, trece más que en la anterior legislatura, y confirmarse como el gran dominador de la escena política escocesa tanto a nivel regional como nacional, según informa Europa Press.Sturgeon ha comparecido este viernes para agradecer el "abrumador" apoyo al SNP, "al mensaje y la visión" que ha defendido durante la última campaña electoral, en la que la formación ha reivindicado unaen la que una mayoría de escoceses se pronunció a favor de la permanencia en Reino Unido.y a los tories y, una vez más, ha dicho 'no' al Brexit ", ha destacado Sturgeon, que de esta forma ha recordado que la ciudadanía escocesa se mostró en 2017 partidaria de que Reino Unido siguiese formando parte de la UE.La líder escocesa ha considerado que las elecciones han marcado un "punto de inflexión", a partir del cual. Sturgeon ya había mostrado antes de los comicios su intención de celebrar dicha cita –a la que Londres se opone– en 2020.La independencia, ha subrayado, "no es decisión de ningún primer ministro en Westminster y, sobre todo, de ninguno de los que sufrieron una clara derrota en Escocia". En este sentido, ha abogado por dotar a la población de escocesa de la, dentro o fuera de Reino Unido. Sturgeon tiene previsto publicar la próxima semana su "detallada" argumentación "democrática" para justificar un traspaso de competencias y avanzar hacia esa nueva convocatoria, que "debe ser responsabilidad del Parlamento escocés", informa la BBC.