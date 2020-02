La acusación y la defensa del juicio político (impeachment) contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han presentado sus argumentos finales en el Senado antes de la votación del miércoles, que presumiblemente se saldará con la absolución del presidente norteamericano de los cargos que pesan contra él, abuso de poder y obstrucción al Congreso.



El congresista Hakeem Jeffries, uno de los siete demócratas designados por la Cámara de Representantes de Estados Unidos para ejercer la acusación contra Trump, ha instado a los senadores, que ejercen como jurado durante el proceso, a "hacer lo correcto" en la votación, al tiempo que ha asegurado que los demócratas han presentado su caso "con una montaña de evidencias".



"El presidente Trump trató de hacer trampa. Lo atraparon. Y luego trabajó duro para encubrirlo", ha señalado Jeffries. "El presidente Trump abusó corruptamente de su poder. Obstruyó una investigación de destitución requerida por el Congreso y la Constitución. Solicitó la interferencia extranjera en unas elecciones estadounidenses y destrozó el tejido mismo de nuestra democracia", ha criticado, según ha recogido la cadena de televisión CNN.

President Trump tried to cheat, got caught and then worked hard to cover it up. The American people deserve a fair trial. That means witnesses. John. Bolton. Must. Testify.



Asimismo, el congresista por Nueva York ha avisado a los senadores de que absolver al presidente norteamericano del cargo de obstrucción "sería un golpe mortal a la cláusula de juicio político en la Constitución".



"Un presidente que puede obstruir y frustrar el poder de un juicio político se convierte en no responsable", ha continuado. "Él o ella está efectivamente por encima de la ley. Y es más probable que un presidente así se involucre en la corrupción con impunidad. Esto se convertirá en la nueva normalidad, con este presidente y para las generaciones futuras", ha avisado.

Otro de los demócratas que ejerce como fiscal en el caso contra Trump, el Adam Schiff, se ha expresado en la misma línea que Jeffries y ha argumentado que "no se puede confiar" en Trump.



"Espero y rezo para que nunca tengamos un presidente como Donald Trump en el Partido Demócrata, uno que traicionaría el interés y la seguridad nacional para ayudarlo con su reelección", ha zanjado Schiff, que también ha asegurado que "la historia no será amable" con el mandatario.



Por su parte, el equipo legal que defiende a Trump ha urgido a los senadores a rechazar los cargos contra el presidente en el juicio político, argumentando que la absolución es "la única conclusión" al proceso.



"Creemos que la única conclusión basada en la evidencia y en los artículos del juicio político y la Constitución es que debéis votar para absolver al presidente", ha indicado uno de los abogados de la Casa Blanca, Pat Cipollone, cuando se dirigía a los senadores.



También ha valorado que la acusación demócrata contra el presidente norteamericano es "un esfuerzo por anular los resultados de unas elecciones y tratar de interferir" en la próxima cita electoral, prevista para este año.



Trump se ha referido este lunes al impeachment que se desarrolla en su contra y lo ha vuelto a calificar de "engaño". "Espero que los republicanos y el pueblo estadounidense se den cuenta de que el engaño de juicio político totalmente partidista es exactamente eso, un engaño", ha indicado el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

I hope Republicans & the American people realize that the totally partisan Impeachment Hoax is exacty that, a Hoax. Read the Transcripts, listen to what the President & Foreign Minister of Ukraine said (“No Pressure”). Nothing will ever satisfy the Do Nothing, Radical Left Dems!