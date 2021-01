Publicada el 06/01/2021 a las 23:09 Actualizada el 07/01/2021 a las 00:49

Semanas de denuncias infundadas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el resultado de las elecciones de 3 de noviembre han desembocado este miércoles en un escenario de caos y violencia en la capital del país, Washington DC, donde cientos de simpatizantes del mandatario han protagonizado un estrambótico asalto contra el Capitolio, repudiado por la práctica totalidad del espectro político, en lo que supone la traducción más importante de la retórica conspiratoria abanderada por el dirigente estadounidense a pocos días de su salida del poder, y que se ha saldado por el momento con una mujer fallecida. El asalto ha comenzado en torno a las 20.30 de la tarde del miércoles, dos horas después de que el presidente estadounidense compareciera ante sus simpatizantes para proclamarse como ganador de las elecciones y les asegurara que "jamás iba a reconocer la derrota" contra el presidente electo, Joe Biden, en un día, además, en que su Partido Republicano habría perdido el control del Senado de Estados Unidos tras la victoria, según las principales estimaciones, de los dos candidatos demócratas en las elecciones en el estado de Georgia, Raphael Warnock y Jon Ossoff.

Sigue en infoLibre los acontecimientos en Washington:

00.30. El expresidente Bush califica de "enfermizo" el asalto al Capitolio, propio de una "república bananera". El expresidente de Estados Unidos George W. Bush ha calificado de "enfermizo y desgarrador" el asalto del Capitolio por parte de los afines del presidente, Donald Trump, y lo ha considerado propio de una "república bananera". "Estoy consternado por el comportamiento imprudente de algunos líderes políticos desde las elecciones y por la falta de respeto mostrado hoy por nuestras instituciones, nuestras tradiciones y nuestra aplicación de la ley", ha expresado el expresidente a través de un comunicado. "Es una visión enfermiza y desgarradora. Así es como los resultados de las elecciones se resuelven en una república bananera, no en nuestra democracia", ha señalado. El expresidente republicano ha explicado que este "violento asalto al Capitolio" ha sido llevado a cabo por personas "cuyas pasiones han sido inflamadas por falsedades y falsas esperanzas" y ha lamentado que pueda "dañar" la imagen y la "reputación" de Estados Unidos.

00.15. Muere una mujer por un disparo en el interior del Capitolio. Una mujer que participaba en el asalto al Capitolio de Estados Unidos ha muerto presuntamente tras ser tiroteada por las fuerzas de seguridad en el interior de la sede legislativa, sin que por el momento estén claras las circunstancias de este suceso, informa la cadena NBC News. Las autoridades no han identificado a esta mujer, que ha sido evacuada en estado crítico del edificio, donde se han vivido escenas de tensión y enfrentamientos entre manifestantes y agentes. Por otra parte, un hombre de 24 años está herido crítico después de precipitarse al vacío en los aledaños del Capitolio, según fuentes citadas por la cadena CNN. El jefe de la Policía de Washington, Robert Contee, ha comparecido ante los medios para hacer balance de unas protestas arengadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que han coincidido con la ceremonia de certificación de los resultados de las elecciones de noviembre. Según Contee, trece personas han sido detenidas por sus agentes, todos ellos procedentes "de fuera de Washington", mientras que la CNN ha informado de que la Policía del Capitolio ha detenido a unas 20 personas.

23.45. Líderes internacionales condenan el asalto al Capitolio de EEUU y subrayan su compromiso con la "democracia". Varios líderes internacionales han condenado este miércoles el asalto al Capitolio de Estados Unidos, subrayando su compromiso con la "democracia" y una transición "pacífica" de poderes entre administraciones. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha tildado lo ocurrido de "vergonzoso". "Escenas vergonzosas en el Congreso de Estados Unidos", ha señalado a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter, donde ha remarcado que el país norteamericano "defiende la democracia en todo el mundo" y "ahora es vital que haya una transferencia de poder pacífica y ordenada".

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, ha asegurado seguir el desarrollo de la situación "con gran preocupación". "La violencia es incompatible con el ejercicio de los derechos democráticos y las libertades", ha añadido, mostrando su "confianza" en la "fortaleza y robustez" de las instituciones estadounidenses. La primera ministra de Noruega, Erna Solberg, ha calificado de "increíbles" las imágenes llegadas desde Washington y ha aseverado que el asalto al Capitolio es un "inaceptable ataque a la dmeocracia". "Sobre el presidente Trump reposa la gran responsabilidad de parar esto", ha zanjado. El presidente chileno, Sebastián Piñera, ha afirmado que Chile "rechaza las acciones destinadas a alterar el proceso democrático" en Estados Unidos, al tiempo que ha condenado la "violencia" y la "indebida interferencia con las instituciones constitucionales". Así, ha añadido que "confía en la solidez de la democracia estadounidense para garantizar el imperio de la ley y estado de derecho".

En Venezuela, el Ejecutivo de Nicolás Maduro ha difundido un comunicado en el que ha expresado su "preocupación" por lo ocurrido, antes de condenar la "polarización política y la espiral de violencia que no hace sino reflejar la profunda crisis por la que actualmente atraviesa el sistema político y social" de Estados Unidos. "Con este lamentable episodio, Estados Unidos padece lo mismo que han generado en otros países con sus políticas de agresión", ha argüido, asegurando que el país caribeño espera que "en breve cesen los hechos de violencia y el pueblo estadounidense pueda finalmente abrirse un nuevo camino hacia la estabilidad y la justicia social".

23.30. Las fuerzas de seguridad evacuan a los portavoces del Congreso del Capitolio y los trasladan a Fort McNair. Los portavoces demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado están siendo evacuados del Capitolio de Washington para ser trasladados a Fort McNair, una base militar a menos de un kilómetro de la sede del Legislativo, asaltada este miércoles por simpatizantes del presidente Donald Trump, según informa la cadena CNN. "El Capitolio está siendo desalojado. Cuando sea seguro volveremos para cumplir con nuestras responsabilidades constitucionales. Estamos en Estados Unidos. No vamos a permitir que una turba se imponga al estado de derecho", ha declarado uno de los miembros de la Mesa, el representante Hakeem Jeffries, en declaraciones a la prensa. La sesión ha podido certificar antes de la interrupción solo dos estados: Alabama y Alaska, con lo que suma doce votos del colegio electoral, todos ellos favorables a Trump. El proceso se realiza estado por estado y por orden alfabético hasta sumar los 538 votos del Colegio Electoral, uno por cada congresista y tres por Washington DC.

23.00. La UE denuncia el "asalto a la democracia" en EEUU y pide respetar el resultado electoral. La Unión Europea ha denunciado el "asalto a la democracia" en Estados Unidos vivido este miércoles en Washington, donde manifestantes partidarios de Donald Trump han entrado en el Capitolio, parando la sesión que certificaba la victoria electoral de Joe Biden, y ha reclamado que se respete el resultado de los comicios de noviembre. "A ojos del mundo, la democracia estadounidense parece estar asediada. Esto es un asalto sin precedentes a la democracia, las instituciones y el Estado de Derecho en Estados Unidos", ha asegurado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, en un mensaje en redes sociales. En este sentido, ha pedido que se respete el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre y ha aplaudido las palabras del presidente electo, quien ha reclamado a Trump que diera un paso adelante y defendiera la Constitución frente a los disturbios en Washington. "Esto no es Estados Unidos. La fortaleza de su democracia prevalecerá frente al extremismo", ha indicado Borrell.

In the eyes of the world, American democracy tonight appears under siege.



This is an unseen assault on US democracy, its institutions and the rule of law.



This is not America. The election results of 3 November must be fully respected. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2021

22.40. La OTAN pide que se respete el resultado electoral en EEUU tras el asalto al Capitolio. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha pedido este miércoles que se respete el resultado electoral en Estados Unidos, donde un grupo de manifestantes partidarios de Donald Trump han asaltado el Capitolio logrando que se paralice la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. En un mensaje en Twitter, el líder político de la Alianza Atlántica ha mostrado su "conmoción" por las imágenes que se están viviendo en Washington. "El resultado de esta elección democrática debe ser respetada", ha señalado, en referencia a la sesión que se celebraba en ambas cámaras del Congreso para certificar la victoria de Biden

22.30. Jon Ossoff se hace con el segundo asiento de Georgia y da el control del Senado de EEUU a los demócratas. Jon Ossoff se ha hecho con un escaño al Senado de Estados Unidos por Georgia, según las proyecciones de la prensa estadounidense, por lo que los demócratas han recuperado el control de la Cámara Alta del Congreso estadounidense. Según las proyecciones de la NBC y la CBS, Ossoff ha logrado un 50,3 por ciento de los apoyos, mientras que su contrincante, el republicano David Perdue, que defendía su asiento, lo ha perdido con el 49,7 por ciento de los votos. Con la victoria de Ossoff, el Senado de Estados Unidos está empatado entre demócratas y republicanos, ya que cada partido tiene 50 senadores. Será la presidenta del Senado, la vicepresidenta Kamala Harris, la encargada de decantar la balanza a favor de los suyos gracias a su voto de calidad, que le permite romper empates. Georgia celebró la segunda vuelta de las elecciones al Senado de Estados Unidos el martes, una elección vital para el presidente electo, Joe Biden, ya que la victoria demócrata le permitirá implantar su agencia presidencial con más facilidad. El estado sureño ya celebró un proceso electoral para elegir a sus dos senadores en las elecciones del 3 de noviembre, pero ni Ossoff ni Perdue ni los otros dos contendientes, la republicana Kelly Loeffler y el demócrata Raphael Warnock --cuya victoria se proyectó el mismo martes-- lograron superar el umbral del 50 por ciento de los votos. Georgia, estado tradicionalmente conservador, se convirtió en un territorio 'clave' para los resultados de las elecciones del 3 de noviembre. El todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo perdió por menos de 13.000 votos, siendo la primera vez que los electores del estado se decantaban por un candidato demócrata en casi 30 años.

22.00. Los líderes demócratas del Congreso urgen a Trump a pedir a los manifestantes que se vayan "inmediatamente"- Los principales líderes demócratas en el Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, han reclamado al presidente norteamericano, Donald Trump, que pida a los manifestantes que han asaltado este martes la sede legislativa que se vayan "inmediatamente". "Pedimos al presidente Trump que solicite a todos los manifestantes que dejen el Capitolio y los terrenos del Capitolio inmediatamente", han dicho en un comunicado conjunto la presidenta de la Cámara de Representantes y el líder demócrata en el Senado. Trump se ha limitado por ahora a exhortar a los manifestantes a ser "pacíficos". "Sin violencia. Recordad, somos el partido de la ley y el orden", ha afirmado el mandatario, en una primera reacción en Twitter tras la irrupción de manifestantes en el Congreso estadounidense.

The crowd enters the Capitol Rotunda after police stand down while the building is occupied. All legislators were moved to the basement as they tried to lock down the area #WashingtonDC #January6th #DC #CapitolBuilding pic.twitter.com/BGfxAgp9BX — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 6, 2021

21.45. Pedro Sánchez manda un mensaje de apoyo a Biden. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que sigue "con preocupación las noticias" sobre el asalto al Capitolio en Washington, a la vez que ha mostrado su confianza en "la fortaleza" de la democracia de EEUU y en que la nueva presidencia de Joe Biden "superará la etapa de crispación". "Sigo con preocupación las noticias que llegan desde el Capitolio en Washington. Confío en la fortaleza de la democracia de EEUU".

Sigo con preocupación las noticias que llegan desde el Capitolio en Washington. Confío en la fortaleza de la democracia de EE.UU.

La nueva presidencia de @JoeBiden superará la etapa de crispación, uniendo al pueblo estadounidense. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 6, 2021

21.40. Trump llama ahora a la calma. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a los manifestantes a su favor que han asaltado el Capitolio que "permanezcan en paz" y "sin violencia". "Pido a todos en el Capitolio de Estados Unidos que permanezcan en paz. ¡Sin violencia!", ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter, donde ha pedido "recordar" que el Partido Republicano es el partido "de la ley y el orden".

De forma paralela, ha pedido "respetar la ley" y a los agentes de Policía. El presidente ya había pedido minutos antes "apoyo" para la Policía del Capitolio y las fuerzas de seguridad estadounidenses. "Realmente están del lado de nuestro país", ha señalado en la citada red social, urgiendo a los manifestantes a mantenerse "en paz". Trump ha insistido en que las elecciones fueron "robadas", algo que, a su juicio, "todo el mundo sabe, especialmente la otra parte". En este sentido, considera que los comicios de noviembre fueron "fraudulentos", una tesis que por ahora no ha avalado ningún tribunal. El presidente, que deberá abandonar la Casa Blanca el 20 de enero, ha subrayado que el país atraviesa "un periodo muy duro" y que "nunca ha habido uno así", por considerar que le "arrebataron" su hipotética victoria. "Sé como os sentís", ha afirmado.

21.30. Biden denuncia una "insurrección" y pide a Trump que "defienda la Constitución". El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha denunciado la irrupción en el Capitolio de simpatizantes del presidente saliente, Donald Trump, al que ha pedido que "defienda la Constitución" y pida "el fin del asedio". "No es una protesta. Es una insurrección", ha afirmado Biden, que ha instado así a Trump a "dar la cara" en televisión y "pedir el fin de este asedio" protagonizado por la "turba" de seguidores del actual presidente para impedir la confirmación de la derrota de Trump en las elecciones del 3 de noviembre. Estas acciones "rayan en la sedición" y "deben terminar ya". "Pido al presidente Trump que salga ahora mismo en la televisión nacional y cumpla con su juramento y defienda la Constitución y exija el fin de este asedio (...). El mundo está observando", ha advertido Biden en un discurso a la nación con marcado tono institucional y con toda la parafernalia correspondiente al presidente electo.

President-elect Biden addresses the nation: https://t.co/BXM3SZK25R — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 6, 2021

"En este momento nuestra democracia está sufriendo un ataque sin precedentes, como ninguno que hayamos visto en los tiempos modernos", ha denunciado, antes de que el propio Trump hablase para pedir a los manifestantes que se fuesen a casa mientras volvía a denunciar el supuesto "robo" electoral. Biden ha reprochado a los asaltantes este "ataque al estado de derecho" perpetrado en Washington, "bastión de la libertad". "Basta", ha remachado Biden. "Las escenas de caos en el Capitolio no reflejan a los auténticos Estados Unidos. No representan lo que somos. Lo que vemos es a un pequeño grupo de extremistas entregados a la ilegalidad", ha añadido. Así, se ha mostrado "apenado" e "impactado" por las escenas de este martes en el Capitolio. "No representan lo que somos. Lo que estamos viendo es un pequeño número de extremistas dedicado a saltarse la ley. No es disidencia, es desorden. Roza la sedición y debe terminar", ha lamentado. La irrupción de los seguidores de Trump se ha producido en medio de la certificación de los votos del Colegio Electoral que iba a dar la victoria definitiva a Biden. "La certificación del Colegio Electoral debería ser un ritual sagrado en el que afirmamos la majestad de la democracia estadounidense", ha argumentado Biden.

Ahora mismo el aparato legislativo norteamericano está técnicamente "secuestrado". La ratificación de Biden suspendida. Toque de queda en Washington. pic.twitter.com/H4TPG3Ko70 — Nicolás Valle (@NicolasValle) January 6, 2021

21.00. Pence rompe con Trump. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha echado por tierra las aseveraciones del presidente, Donald Trump, sobre su supuesto poder para revocar el resultado de las elecciones en el Congreso del país, al tiempo que ha tildado de "antiético" que el vicepresidente tenga autoridad para poder llevar a cabo ese movimiento. "Nuestros fundadores (de Estados Unidos) fueron muy escépticos sobre la concentración de poderes y crearon una república basada en la separación de poderes (...) bajo la Constitución", ha señalado Pence, subrayando que "investir a un vicepresidente con la autoridad unilateral para decidir el resultado de las elecciones sería totalmente antiético bajo ese diseño". En un comunicado, Pence ha insistido en que "no cree" que los fundadores de Estados Unidos pretendieran otorgar ese poder al vicepresidente del país, momentos antes de que haya dado comienzo la sesión conjunta del Congreso del país en la que se certificará la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en los comicios del 3 de noviembre. Trump lleva días afirmando que Pence, en su calidad de presidente del Senado y, por tanto, maestro de ceremonias de la sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado, puede anular el resultado electoral, algo que no está contemplado en la legislación electoral del país norteamericano.